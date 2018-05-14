محافظ جنوب سيناء ووزير الإسكان يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والإسكان

Advertisements

تابع موقع مصر 365 متابعة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات السكنية التي تتم في المحافظة ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان ومحافظ جنوب سيناء.

وقد أعلن خلال الاجتماع الذي عقد اليوم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ أربعمائة وستة وتسعين وحدة سكنية في مشروع “تطوير منطقة الرويسات” في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال شهر يونيو الجاري لعام 2018.

Advertisements

وقد أوضح الوزير أن مشروع التطوير في منطقة الرويسات قد تضمن إقامة سبعين عمارة سكنية تعمل على توفير آلف ومائة وعشرين وحدة سكنية إلى أهالي تلك المنطقة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثمائة وسبعة عشر مليون جنيه مصري.

وقد أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن توجيه دعوة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير “منطقة الرويسات” التابعة لمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن أربعمائة وستة وتسعين وحدة سكنية.

وكذلك تم توجيه دعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي من أجل وضع حجر الأساس من أجل تنفيذ ستمائة وأربعة وعشرين وحدة سكنية خلال المرحلة الثانية في مشروع تطوير منطقة الرويسات ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية حوالي آلف ومائة وعشرين وحدة سكنية.

كما سوف يتم افتتاح أعمال المرافق العامة من مياه صرف صحي والعمل على تأسيس الطرق وغيرها من المشروعات الخاصة للموقع بما يتضمن ستمائة قطعة أرض في منطقة الرويسات، وقد أعلن الوزير خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم على طلب اللواء خالد فودة الخاص بتوصيل خدمات الصرف الصحي من أجل استكمال أعمال التنمية الخاصة في منطقة طور سيناء والجبيل الجديدة.

وقد أعلن محافظ جنوب سيناء أن هناك تسعة آلاف ومائة وستة وثلاثين وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي في المحافظة منها خمسة ألاف وخمسمائة وأربعة وعشرين وحدة بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار أن من تلك الوحدات السكنية ما يتضمن ألفين وستمائة وأربعة وحدة إسكان اجتماعي في محافظة جنوب سيناء بتمويل من المحافظة، ومنها ألف وثمانية وحدة سكنية قد تمت بتمويل من المنحة الإماراتية، ويتم توزيع تلك الوحدات السكنية في المناطق التالية طابا، شرم الشيخ، دهب، نويبع، سانت كاترين، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، طور سيناء.

وأعلن المحافظ أنه حتى الوقت الراهن قد تم تخصيص ما يقارب من ستمائة وثمانية وعشرين وحدة سكنية، وقد بدأ تسليم الوحدات السكنية في عدد من المواقع إلى مستحقيها، وقد أشار أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات باستثناء عدد قليل منها، وأكد أن نسب التنفيذ في المشروعات تعد متقدمة بشكل كبير.

أقرا المزيد تعرف على مواعيد تسليم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي للنقابات في 6 أكتوبر