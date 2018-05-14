الكهرباء: محطة الضبعة النووية من أحدث وأكفأ المفاعلات على مستوى العالم

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تابع موقع مصر 365 وصول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر” إلى مقر فعاليات معرض “اتوم اكسبو” من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى والمؤتمر الدولي ATOMEXPO 2018، حيث أنه من المقرر أن تعقد فعاليات المؤتمر سنويا في روسيا وتقوم على تنظيمه الشركة الروسية ROSATOM وذلك من خلال مشاركة عدد من الدول العالمية.

وقد أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة “إن المؤتمر يعد من الأحداث الدولية الهامة التي يشارك فيها العديد من الشركات الرائدة العالمية في مجال الصناعة النووية”، وأضاف أن مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي تأتي من منطلق التعاون الروسي المصري من أجل إقامة محطة الضبعة النووية.

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وقد أعلن الدكتور محمد شاكر أن مشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات المنتدى والمؤتمر الدولي ATOMEXPO 2018 سوف يكون له أثر إيجابي من أجل الالتقاء مع عدد من المؤسسات العالمية وكذلك كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية وصناعتها من أجل معرفة ما توصلت إليه تلك الصناعات التقنية من خلال المشاركة في اكتساب وتبادل الخبرات العلمية في ذلك المجال.

وأكد الوزير المصري أن مفاعل الضبعة النووي يعد من أحدث وأكفأ المفاعلات النووية على مستوى دول العالم، وأضاف أنه سوف يتم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين من “شركة روساتوم” التي تقوم على تنفيذ المحطة النووية المصري من أجل بحث آخر التطورات قبيل إنشاء المفاعل النووي.

ويجدر هنا الإشارة أن المنتدى والمؤتمر العالمي ATOMEXPO 2018 خلال دورته الحالية خلال العام الجاري هي الدورة العاشرة والتي سوف يتم عقده فعالياتها خلال الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من شهر مايو لعام 2018 في المدينة الروسية سوتشي.

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