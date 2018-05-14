وزارة المالية تعلن عن حجم دعم نقل الركاب في موازنة 2018/ 2019

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تابع موقع مصر 365 إعلان تقديرات الموازنة المالية لعام 2018/ 2019 حيث تم تخصيص دعم نقل الركاب بقيمة 1,850 مليار جنيه بزيادة تقدر بحوالي تسعة وثمانين مليون جنيه عن موازنة العام السابق والتي بلغت حوالي 1,761 مليار جنيه.

وقد تم تخصيص ذلك الدعم إلى هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ومحافظة القاهرة من أجل العمل على تغطية العجز الجاري في كلا الهيئتين والناتج عن توفير خدمات نقل الركاب بتكلفة اقتصادية أقل في الواقع من التكلفة الحقيقية.

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وقد أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان صادر عنها أن الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019 عن الدعم الممنوح إلى اشتراكات الطلاب في خطوط مترو الأنفاق وكذلك في خطوط السكك الحديدية في إطار تحمل الدولة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري وبين القيمة المنخفضة المحصلة من قبل طلاب الجامعات والمدارس بما فيها المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

وتأتي تلك الخطوات في إطار سعي الدولة المصرية في تحمل دعم الخدمات العامة لجموع الشعب المصري على وجه العموم وطلاب العلم على وجه الخصوص، ويبلغ دعم مشروع الموازنة العامة ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري منها مائتين وخمسين مليون جنيه قد تم تخصيصها من أجل دعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومائة مليون جنيه مصري من أجل دعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة.

كما تصل قيمة التقديرات لدعم خطوط السكك الحديدية في المحافظات في مشروع الموازنة العامة الجديد بقيمة مليار جنيه مصري، وذلك في إطار العمل على إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي الخاص لهيئة سكك حديد مصر بسبب تشغيل خطوط تحقيق إيرادات مالية تقل بكثير عن التكلفة الحقيقية.

وقد تصل التقديرات الخاصة بدعم خطوط السكك الحديدية الغير اقتصادية في المحافظات بمشروع الموازنة الجديدة بنحو مليار جنيه مصري في إطار إصلاح أي خلل في الهيكل التمويلي الخاص لهيئة سكك حديد مصر بسبب قلة الإيرادات عن التكلفة الحقيقية للخدمة.

وقد أعلنت وزارة المالية إلى أن الاعتمادات التي تم إدراجها “لصندوق مركبات النقل السريع” قد تم تقديرها بحوالي مائتين وأربعين مليون جنيه مصري في مشروع الموازنة الجديدة، في إطار تحمل الدولة المصرية تبعاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لرقم أربعمائة وسبعين لعام 2009 بإقامة صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع.

ويقوم صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع لإحلال التاكسي القديم بسيارات أخرى حديثة، وقد أوضحت الوزارة أنه قد تم ذلك المبلغ لدعم اثنى عشر ألف سيارة بمتوسط نحو 20,5 ألف جنيه لكل سيارة ليتم تخفيض ثمن السيارة الحديثة بما يعادل “قيمة الضريبة المضافة” المستحقة عليها ليقوم الصندوق بتسديد تلك الضريبية.

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