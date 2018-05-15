تباين أسعار الدواجن.. تعرف على ثمنها اليوم الثلاثاء 15 مايو 2018

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تباينت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ ، خلال اليومين الماضيين ، حيث تأرجحت بين الارتفاع والانخفاض ، ليرتفع سعر الدواجن البيضاء « جنيه واحد » في المزرعة ، بينما انخفض سعر « الساسو » أو الدجاج الأحمر ، « جنيه واحد » أيضا ، كما انخفض سعر الكتكوت الأبيض ، و « كتكوت الساسو » أيضا .

ويقدم «مصر 365» ، قائمة بأسعار الدواجن ، اليوم الثلاثاء في المزرعة ، وهي كالتالي :

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– سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 29 جنيها .

– سعر كيلو الدواجن الساسو 37 جنيها .

– سعر الكتكوت الأبيض الأهالي يتراوح بين 1.40 وحتى 7 جنيهات .

– سعر الكتكوت الساسو يتراوح بين 1.50 جنيه حتى 1.75 جنيه .

أما متوسط أسعار الدواجن ، في سوق التجزئة اليوم الثلاثاء ، فجاءت مرتفعة ، دون مراعاة لانخفاض الأسعار في المزرعة ، وهي على النحو التالي :

– سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 31 حتى 33 جنيها .

– سعر كيلو الدواجن الساسو يتراوح بين 40 حتى 42 جنيها .

– سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 3 وحتى 10 جنيهات .

– سعر الكتكوت الساسو يتراوح بين 3 وحتى 4 جنيهات .

رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ، عبد العزيز السيد ، قال إن أسعار الدواجن في الأسواق ، أصبحت خارج السيطرة ، لافتا إلى أن الأمر ، يعتمد على العرض والطلب ، والأسعار في المزرعة ، تباينت بين استقرار وارتفاع وعودة للسعر القديم ، متأثرة بحجم الكميات المطلوبة في كل يوم .

عبد العزيز السيد ، أكد أيضا أن وزارة التموين ، عرضت كميات من الدواجن المجمدة في المعارض ، وبلغت نسبة التخفيض بها نحو 15% ، وذلك مقارنة بسعر المجمد في السوق الخارجية ، ما ساهم في تخفيف الطلب على الدواجن المحلية ، وتسبب في وقف ارتفاع السعر ، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك .

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة ، تحرك الأسعار في الأيام المقبلة ، بسبب زيادة حجم الطلب في السوق .

وتستهلك مصر نحو 700 ألف طن دواجن سنويا ، بينما تنتج مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا ، تلبية لاحتياجات السوق ، وسد الفجوة بين العرض والطلب ، حيث يصل عدد مزارع الدواجن في مصر ، نحو 47 ألف مزرعة ، وعدد المزارع المرخصة بشكل رسمي ، نحو 20 ألف مزرعة ، ويعمل الباقي خارج المنظومة الرسمية .