تباين في أسعار الأسماك بسوق العبور.. تعرف على ثمنها اليوم الثلاثاء 15 مايو 2018

منذ 53 دقيقة أخبار الاقتصاد
تباين في أسعار الأسماك بسوق العبور.. تعرف على ثمنها اليوم الثلاثاء 15 مايو 2018
الأسماك -أرشيفية

شهدت أسعار الجمبري ، وسمك المكرونة السويسي ، تراجعا ملحوظا اليوم الثلاثاء ، في سوق العبور ، وذلك مقارنة بأسعار أمس ، وفي الوقت ذاته ، ارتفعت أسعار أسماك البلطي والبوري .

سعر كيلو المكرونة السويسي ، انخفض 4 جنيهات ، ليتراوح سعره ، بين 50 و60 جنيها للكيلو ، أما الجمبري الجامبو ، فانخفض سعر الكيلو 20 جنيها ، ليتراوح ثمنه بين 330 و390 جنيها للكيلو الواحد .

وارتفع سعر كيلو البوري ، جنيهين ، ليتراوح ثمنه بين 39 و43 جنيها ، أما سمك البلطي ، فارتفع سعره 50 قرشا ، ليتراوح ثمنه بين 19 و20.5 جنيه .