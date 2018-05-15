تباين في أسعار الأسماك بسوق العبور.. تعرف على ثمنها اليوم الثلاثاء 15 مايو 2018

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شهدت أسعار الجمبري ، وسمك المكرونة السويسي ، تراجعا ملحوظا اليوم الثلاثاء ، في سوق العبور ، وذلك مقارنة بأسعار أمس ، وفي الوقت ذاته ، ارتفعت أسعار أسماك البلطي والبوري .

سعر كيلو المكرونة السويسي ، انخفض 4 جنيهات ، ليتراوح سعره ، بين 50 و60 جنيها للكيلو ، أما الجمبري الجامبو ، فانخفض سعر الكيلو 20 جنيها ، ليتراوح ثمنه بين 330 و390 جنيها للكيلو الواحد .

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وارتفع سعر كيلو البوري ، جنيهين ، ليتراوح ثمنه بين 39 و43 جنيها ، أما سمك البلطي ، فارتفع سعره 50 قرشا ، ليتراوح ثمنه بين 19 و20.5 جنيه .