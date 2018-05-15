«القومية للأسمنت» توقف العمل في مصانعها خلال رمضان.. تعرف على السبب

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أصدرت إدارة الشركة القومية للأسمنت ، اليوم الثلاثاء ، قرارا بتعطيل العمل داخل الشركة ، في أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك ، بأن منحت للعمال « إجازة إجبارية » ، تخصم من رصيد إجازاتهم ، خاصة في القطاعات التي ليس بها عمل .

وأوضحت الشركة ، في بيان منها ، اليوم الثلاثاء ، أن قرارها يهدف إلى توفير النفقات ، خاصة في ظل الخسائر التي تعاني منها الشركة ، لافتة إلى أن الإجازة ، تعني توقف أتوبيسات الشركة عن العمل ، وتخفيض النفقات .

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من جانبهم ، أعرب عدد من عمال الشركة ، عن غضبهم من قرار الإدارة ، معتبرين أنه يأتي ضمن « سلسلة قتل الشركة » ، بينما اعترض آخرون على القرار ، نظرا لعدم وجود رصيد إجازات كاف لديهم .