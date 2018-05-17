تعرف على حقيقة إصدار عملات معدنية فئات 10، 50، 100 جنيه

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أكد اللواء “عبد الرؤوف الأحمدي” الذي يشغل منصب رئيس مصلحة سك العملة، أن المصلحة تنفي صدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات، و 50 جنيه، 100 جنيه وأن هذا لا أساس له من الصحة.

كما أضاف “الأحمدي” أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، هي عملات تذكارية وغير قابلة للتداول، وأن مصلحة سك العملة قامت بإصدار هذه العملة التذكارية في العام الماضي 2017، وذلك بمناسبة مرور 15 عام على إنشاء القاهرة الخديوية، لمحافظة القاهرة.

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كما أشار “الأحمدي” أن العملات المتداولة في الأسواق هي لعملة الجنيه الواحد، والنصف جنيه، والربع جنيه.

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