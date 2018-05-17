الإسكان تعلن عن تجهيز 120 وحدة بـ دار مصر جاهزة للتسليم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول تجهيز ما يقارب من مائة وعشرين وحدة سكنية في خمس عمارات بالأكواد التالية “112- 412” موقع رقم اثنين بالأرقام التالية ستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر واثنين وعشرين وسبعة وعشرين تابعة إلى المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر لفئة الإسكان المتوسط والتي تقع في مدينة العبور وأكد على جاهزية تلك الوحدات لتسلمها للفائزين بها.

وقد أعلن رئيس تنمية مدينة العبور المهندس أحمد عمران “تم تجهيز محاضر استلام الوحدات السكنية، من أجل بدء إجراء تسليمها للحاجزين على مدار خمسة أيام، وقد تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور، من أجل تحديد موعد بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية إلى جميع مستحقيها”.

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أما عن طريق استلام الوحدات السكنية فقد أعلن المهندس أحمد عمران أن على الفائز بالوحدة السكنية أن يتوجه مباشرة إلى بنك التعمير والإسكان التابع لفرع العبور من أجل القيام بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالوحدة السكنية، مع إحضار خطاب موجه إلى “جهاز المدينة” يعلن فيه عن سداد جميع المستحقات المالية.

ليتوجه بعدها الفائزة بالوحدة السكنية إلى مقر “جهاز المدينة” من أجل تسلم محضر الاستلام، ومعه جميع المستندات المطلوبة وهي عبارة عن “صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوحدة السكنية، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، مع وجود أصل خطاب التسوية المالية الصادر عن بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات الصادرة عن البنك مع صورة من إيصال سداد الوديعة وصورة من إيصال سداد آخر قسط”.

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