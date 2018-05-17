طرح 2 مليون و700 ألف عبوة غذائية بنصف الثمن في رمضان

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تابع موقع مصر 365 بناء على التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في إطار سعي الدولة المصرية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم قد تم التعاون فيما بين القوات المسلحة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل طرح ما يقارب من اثنين مليون وسبعمائة ألف عبوة غذائية.

وقد تم التعاون فيما بين القوات المسلحة المصرية بما يقارب من مليون وسبعمائة ألف عبوة غذائية وبإمكانيات عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحوالي مليون وسبعمائة ألف عبوة من أجل العمل على توفير جميع الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والسلع التموينية بأسعار تعد منخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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وقد أعلن الفريق أول والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي صدقي صبحي أوامره الخاصة بتجهيز وإعداد العبوات بالتعاون مع الجيوش الميدانية وكذلك المناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل تحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة والعمل على تسيير عدد من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجاً.

وقد شهد النقاط التي قد تم تخصيصها من أجل توزيع السلع والمواد الغذائية إقبال كبير من قبل المواطنين من أجل شراء العبوات التي قد تم طرحها بنصف الثمن تقريباً، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المبذولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري خلال الشهر الفضيل.

وقد أشاد جميع المواطنين بمستوى العبوات الغذائية المطروحة وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والقوات المسلحة من أجل دعم جموع المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم.

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