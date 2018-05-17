ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق المال المصري في بداية جلسته المالية اليوم

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تابع موقع مصر 365 استهلال سوق المال المصري اليوم بداية جلسة تعاملاته المالية في اليوم الموافق الخميس السابع عشر من شهر مايو لعام 2018، بارتفاع لجميع المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة مئوية تصل إلى 0,03%.

وقد ارتفع أيضا مؤشر EGX 50 بنسبة تصل إلى 0,07%، كما ارتفع أيضا مؤشر EGX 20 بنسبة مئوية تصل إلى 0.06%، كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة مئوية بلغت 0,24%، وكذلك ارتفاع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى 0,16%.

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