تعرف على موعد حجز الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية

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توقع رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، اللواء أحمد زكي عابدين ، طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة للحجز ، عقب عيد الفطر ، مؤكدا الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية ، في الحي السكني الذي يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية ، وذلك بمساحات تتراوح بين 130 و150 مترا مربعا ، للوحدة الواحدة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، قال اللواء أحمد زكي عابدين ، إن شركات المقاولات ، انتهت من نحو 90% من أعمال التشطيبات واللاند سكيب ، والمرافق الخاصة بالحي السكني ، وذلك استعدادًا لطرح الوحدات للحجز ، في الموعد المحدد سلفا .

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ولفت رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، إلى أن الوحدات السكنية ،سوف تكون جاهزة للسكن ، بمجرد طرح كراسات الشروط الخاصة بالحجز ، في بنك التعمير والإسكان ، موضحا أنه جارٍ تنفيذ الخدمات الخاصة بالجو السكني ، من مدارس دولية وجامعات وخلافة ، إضافة إلى تجهيز وسائل مواصلات ، من وإلى العاصمة الإدارية ، وربطها بمدن شرق القاهرة .

وكانت وزارة الإسكان ، قد قررت إسناد عملية طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، والعلمين الجديدة ،والمنصورة الجديدة ، لإحدى شركات التسويق التابعة للهيئة ، وبنك التعمير والإسكان .