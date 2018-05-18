96 وحدة جاهزة للتسليم بـ«دار مصر».. اعرف التفاصيل

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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي ، إنَّ هناك 96 وحدة سكنية في 4 عقارات ، أرقام 1 و2 و3 و4 ، في المرحلة الثانية من مشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، في الحي المتميز في مدينة « المنيا الجديدة » ، في محافظة المنيا ، جاهزة للتسليم للفائزين بها .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، أنَّ مشروع « دار مصر » في مدينة المنيا الجديدة ، يضم 768 وحدة سكنية ، وهي عبارة عن 32 عقارًا ، إذ تشمل المرحلة الثانية من المشروع ، 336 وحدة سكنية ، وهي عبارة عن 14 عقارًا ، ومخصصة بالكامل ، كما استلم جهاز المدينة منها 6 عقارات ، و4 عقارات منها أيضًا سوف يتم البدء في تسليمها للفائزين ، وبعد ذلك سوف يتم تسليم العقارين الآخرين ، ويجري تنفيذ 432 وحدة سكنية ، وهي عبارة عن 18 عقارًا في المرحلة الثالثة لمشروع « دار مصر » ، في مدينة المنيا الجديدة ، وبلغت نسبة إنجازها نحو 50% .

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بدوره ، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة « المنيا الجديدة » ، المهندس محمد مصطفى أحمد ، إلى الانتهاء من إعداد محاضر استلام الوحدات ، كما أنَّ الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين ، وسوف يتم تسليمها على مدار 4 أيام ، كما تمَّ إرسال خطاب إلى بنك « التعمير والإسكان » – فرع المنيا ، من أجل تحديد موعد بدء تسليم الوحدات للحاجزين .

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة « المنيا الجديدة » ، إلى أنَّه يتوجب على الفائز بالوحدة السكنية ، التوجه إلى بنك « التعمير والإسكان » – فرع المنيا ، من أجل سداد جميع المستحقات المالية على الوحدة السكنية ، وكذلك إحضار خطاب موجه إلى جهاز المدينة ، يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة ، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مقر جهاز المدينة ، من أجل أخذ محضر الاستلام ، ومعه المستندات الآتية : « صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة + أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان + أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك + صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط » .