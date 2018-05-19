«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري أصبح جاهزا للمزيد من المنافسة

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قدم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ، ديفيد ليبتون ، الشكر ، لطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، على المناقشات بشأن الاقتصاد المصري ، والتي وصفها بأنها « ممتعة » .

وفي مدونة لليبتون ، على موقع صندوق النقد الدولي ، وصف الشباب بأنهم مجموعة مبهرة ، لديها الكثير كي تقدمه إلى مصر ، وأضاف : « أعتقد أن الاقتصاد المصري ، جاهز للمزيد من المنافسة ، لكن على مصر أن تعتقد ، وأن تتبع المثل الذي يقول ( قد تربح أو تخسر في لعبة واحدة ، لكن التنافس مع من هو أفضل يجعل منك الأفضل ) » .

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‏وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ، أنه يرى أن بعض الأمور ، تشكل عبئا على آفاق النمو المستقبلية ، في البلدان المستوردة للنفط ، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وأفغانستان وباكستان ، وبينها عدم اليقين ، بشأن السياسات التي يراها هو أحد الأسباب ، التي تعيق سير الاقتصاد .

ولفت ديفيد ليبتون ، إلى أن تقوية النشاط الاقتصادي غير النفطي ، هو عامل مساعد للبلدان المصدرة للنفط ، لكن لا يزال هناك المزيد ، الذي ينبغي عمله ، من أجل تنويع النشاط الاقتصادي ، بعيدا عن النفط .

وتابع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ، قائلا : « نعيش حاليا حقبة من الزمن ، تكتنفها غيوم الشك والتساؤل ، بشأن النظام العالمي ، حيث حدثت مؤخرا عملية تآكل للثقة ، في المؤسسات الأساسية للدولة ، كما أن النظام لا يعبر عن قيمهم ، بما يشير إلى أنه حان الوقت ، من أجل إعادة بناء الثقة ، من خلال إظهار أن هناك سببا ، للتعاون الدولي » .