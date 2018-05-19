البورصة: 11.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب منذ بداية 2018

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سجلت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية ، منذ بداية العام الحالي 2018 ، صافي شراء ، بقيمة 11420.98 مليون جنيه ، بينما سجل العرب ، صافي بيع بقيمة ، 179.25 مليون جنيه ، خلال الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وسجل الأجانب من غير العرب ، صافي شراء في البورصة المصرية ، وذلك بقيمة 381.54 مليون جنيه ، بينما سجل العرب ، صافي بيع بقيمة 6.85 مليون جنيه ، خلال الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، وفقا لما جاء في التقرير الأسبوعي ، الذي تصدره البورصة المصرية .

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وبحسب ما جاء في تقرير البورصة ، فإن تعاملات المصريين ، سجلت نسبة 68.90% من إجمالى تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 20.73% ، أما العرب ، فاستحوذوا على 10.37% ، خلال الأسبوع الماضي ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وأضاف التقرير الأسبوعي للبورصة ، أن المؤسسات استحوذت ، على 52.44% من المعاملات فى البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 47.56% ، بينما سجلت المؤسسات ، صافي بيع ، بقيمة 223.66 مليون جنيه ، وذلك خلال الأسبوع الماضي ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .