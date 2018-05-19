أسباب ارتفاع سعر الدولار لـ 18 جنيه خلال الأسبوع الماضي

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ارتفع متوسط سعر الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه” بنحو أربعة وعشرون قرشاً منذ بداية شهر مايو وحتى يوم الخميس السابق، وكادت العملة الأمريكية أن تقارب من مستوى الثمانية عشر جنيهاً مصرياً خلال الأسبوع السابق.

وقد أعلن المصرفيون أن سبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية هو خروج بعض من الاستثمارات الأجنبية من سندات وأذون خزانة من الحكومة المصرية، إلى جانب زيادة الطلب على العملة الأمريكية التي يتم استخدامها في الاستيراد مع ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات.

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وقد أضاف المصرفيون أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يعود بسبب ارتفاع سعر صرفه عالمياً، وقد أعلن العاملون في قطاعات الخزانة داخل البنوك المصرية أن بعض من المستثمرين في أذون الخزانة داخل الدولة المصرية قد فضلوا الخروج من أجل تحقيق أرباح ومكاسب كبيرة في بعض الأسواق الأخرى كالأرجنتين والتي قامت برفع الفائدة إلى أربعين في المئة خلال الأيام القليلة السابقة، وخصوصاً بعد انخفاض أسعار الفائدة داخل الدولة المصرية.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” في تصريحات صحفية قائلاً “إن التطورات في الأسواق العالمية سواء رفع الفائدة في دولة الأرجنتين أو رفع الفائدة على العملة الأمريكية، لم تؤثر على صافي استثمارات الأجانب، وإن خروج بعضها عوضه دخول مستثمرين أخرين داخل السوق المصرية”.

وقد أعلن عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس “محمد عبدالعال” حيث أعلن قائلاً “إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يعود إلى خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار ورفع سعره”.

وأشار قائلاً “إن ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة أسعار النفط قد ساهمت بشكل فعال في زيادة الطلب أيضا على العملة الأمريكية إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة الأمريكية مع ارتفاع الدولار عالميا”، وأعلن “إن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري غير مقلق طالما الارتفاع والانخفاض في الحدود الطبيعية، ويرتبط بطبيعة هذه الفترة الموسمية”.

وقد اتفق مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة “علاء محمد” مع تصريحات محمد عبدالعال في أن خروج استثمارات الأجانب غير مباشر من “سندات وأذون الخزانة” في الدولة المصرية قد أدى إلى خلق طلب على العملة الأمريكية الدولار.

وقد أضاف “بعض المستثمرين قد وجدوا في ارتفاع الفائدة في الأرجنتين فرصة لتحقيق مكاسب أكبر، وحولوا أموالهم من مصر إليها”، وقد أوضح أنه يرى خروج الاستثمارات غير المباشرة بسهولة من مصر دون عائق سوف يزيد من ثقة المستثمرين في اقتصاد جمهورية مصر العربية بما يسمح بدخول استثمارات بشكل مباشرة وأجل أطول.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أذون الخزانة هي عبارة عن أوراق مالية يتم طرحها من قبل الحكومة أسبوعياً، من أجل الاستدانة لسد العجز ما بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة، وقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين داخل الدولة المصرية بما يقارب من اثنين وعشرين مليار دولار حتى نهاية شهر مارس السابق لعام 2018.

وقد أدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري أيضا على استقرار أسعار الجنية المصري، وقد خرجت بشكل كامل جميع الاستثمارات الخارجية بعد ثورة يناير، وقد أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 16,75% على الإيداع، وبنسبة مئوية تصل إلى 17,75% على الإقراض، وذلك أن تم رفعها إلى سبعة في المئة منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه المصرية وهذا ما جذب العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

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