قابيل: تشغيل 70 مصنع جديد بالروبيكي قبل نهاية عام 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن مخطط إدخال سبعين مصنع جديد في مدينة الجلود الجديدة القائمة في الروبيكي إلى مراحل التشغيل الفعلي قبل نهاية العام الحالي 2018، بحسب البيان الذي تم إصداره عن الوزارة اليوم الموافق السبت.

وقد أضاف طارق قابيل خلال جولة تفقدية له في موقع قائم في مدينة الجلود بالروبيكي اليوم، حيث أعلن عن الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية في المرحلة الأولى من مدينة الجلود الجديدة القائمة في الروبيكي.

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وقد أعلن قابيل إن إجمالي عدد المصانع التي قد بدأت التشغيل بشكل فعلي في مدينة الروبيكي تعدي عددهم عن الأربعين مصنعاً بطاقة تشغيلية خمسين في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى المخصصة للمدينة الصناعية والتي تقع على مساحة مائة وثلاثة وسبعين ألف متر.

ويجرى خلال الوقت الراهن الانتهاء من مراحل التشغيل التجريبي لحوالي اثنى عشر مصنع أخر حيث أنه من المقرر أن تبدأ تلك المصانع في مراحل التشغيل بشكل فعلي خلال شهر يونيو القادم ليصل إجمالي عدد المصانع المنتجة في مدينة الروبيكي حوالي اثنين وخمسين مصنع بحسب التصريحات التي أعلنها الوزير.

وقد قام طارق قابيل خلال جولته التفقدية التي قام بها في موقع بمدنية الروبيكي بزيادة عدد من المصانع الجديدة التي قد بدأت إنتاجها بشكل فعلي، وقد تم تشغيل خدمات المدنية الصناعية، كما قام أيضا بتفقد أعمال الإنشاءات الراهنة في عدد من الوحدات الإنتاجية.

وقد أعلن وزير التجارة والصناعة أن معدلات التشغيل داخل المدينة الصناعية تسير تبعاً للخطة الموضوعة في هذا الصدد، حيث يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل القيام طرح عدد من الأراضي في المرحلة الصناعية في مدينة الروبيكي على مساحة تقدر بحوالي مائة وخمسة وثلاثين ألف متر مربع وذلك من أجل استيعاب حركات التوسعات المطلوبة من المصانع القائمة بشكل فعلي في المدينة الصناعية، وكذا مصانع المنتجات الجلدية ومصانع الكيماويات.

وقد أعلن الوزير أنه تم خلال الوقت الراهن إنجاز نسبة تعد أكثر من تسعين في المئة من أعمال ترفيق المنطقة، وسوف يتم خلال شهر يونيو القادم الانتهاء من تلك الأعمال، كما قام الوزير بتفقد المركز التكنولوجي القائم في المدبغة النموذجية.

ويضم المركز التكنولوجي بالمدبغة النموذجية أحدث المعدات والماكينات المتخصصة في صناعة الدباغة، والتي قد تبلغ تكلفها حوالي مائة مليون جنيه مصري، حيث يعد نواة لتطوير تلك الصناعة الهامة والعمل على خدمة صغار المصنعين.

وقد أعلن طارق قابيل أنه قد تم التعاقد مع أحد الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال “صيانة الماكينات” من أجل إقامة مركز لصيانة معتمد يهدف إلى خدمة جميع المصانع القائمة في مدينة الروبيكي، والعمل على توفير خدمات الصيانة الدورية وكذلك العمل على توفير قطع الغيار اللازمة مما يساهم في تخفيض تكاليف الصيانة وكذلك العمل على توفير الوقت.

كما تم الإعلان عن القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي أعلن فيه عن إقامة ثلاثة معامل اختبار تابعة إلى مصلحة الكيمياء داخل مدينة الروبيكي الصناعية من أجل إجراء اختبارات على المواد الكيماوية والجلود والمختبر الثاني يختص بإجراء اختبارات للبيئة، أما المختبر الثالث فهو يختص باختبارات المياه داخل محطة معالجة المياه بالمدينة الصناعية.

وقد أكد الوزير على هدم جميع المدابغ التي قد تم نقلها إلى مدينة الروبيكي الصناعية وجاري العمل على استكمال جميع إجراء إزالة باقي المنشآت القائمة في منطقة مجرى العيون، حيث فضلت نسبة تقارب من سبعين في المئة من المدابغ الحصول على تعويضات مالية.

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