وزارة التجارة تعلن عن بدء التشغيل الفعلي لـ 40 مصنعاً بالروبيكي

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صرح المهندس “طارق قابيل” الذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة قاربت أن تنتهي من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى ل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي.

كما أكد “قابيل” خلال بيان صادر من الوزارة اليوم الموافق السبت 19-5-2018،أن المصانع التي بدأت التشغيل الفعلي لنظام الروبيكي وصلت إلى 40 مصنعاً، مؤكداً إلى أن هذه المصانع تشغل حوالي 50% من حجم المرحلة الأولي، والتي تمتد لحوالي 173 ألف متر.

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كما أشار “قابيل” أنه في الوقت الحالي يتم الانتهاء من مراحل التشغيل التجريبي ل 12 مصنعاً، ومن المفترض أن يبدأوا في التشغيل الفعلي في شهر يونيو القادم، وبهذا العدد يصل إجمالي المصانع المنتجة بالمدينة إلى 52 مصنعاً، مضيفاً إلى أنه بنهاية العام الجاري سوف يتم إدخال ما يقرب من 70 مصنعاً جديداً إلى مراحل التشغيل الفعلي.

كن هذا أثناء تفقد وزير التجارة والصناعة لمواقع مدينة الجلود بالروبيكي، حيث قام الوزير بزيارة عدد من المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى تشغيل الخدمات بالمدينة، كما زار الوزير عدداً من الإنشاءات الجاري تنفيذها من الوحدات الإنتاجية.

كما أكد “قابيل” أن مؤشرات التشغيل بالمدينة تسير وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وفي الوقت الحالي يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عدة أراضي جديدة للمرحلة الثانية من المدينة، حيث تقدر بحوالي 135 ألف متر مربع، مشيراً إل أنه تم الإنتهاء من حوالي 90% من أعمال المرافق بالمنطقة، وخلال الشهر القادم سوف يتم الإنتهاء منها بشكل نهائي.

وأشار “قابيل” خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالمدبغة النموذجية، أنه في هذا التوقيت يتم الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لماكينات المركز، والتي من المفترض أن يتم التشغيل الفعلي لها خلال الأسبوعين القادمين، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على أحدث المعدات والماكينات المتخصصة والتي تقدر بحوالي 100 مليون جنيه.

كما أضاف الوزير أنه قد تم الإتفاق مع أهم الشركات الأجنبية الرائدة في مجال صيانة الماكينات، وذلك لإنشاء مركز صيانة معتمد لأصحاب المصانع بالمدينة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار اللازمة، لتجنب سفر الماكينات لعمل الصيانة بالخارج، وهذا يساعد في تخفيض تكلفة الصيانة وتوفير الوقت الذي سوف تتوقف فيه الماكينة عن العمل أثناء الصيانة.

كما قرر وزير التجارة والصناعة إنشاء 3 معامل اختبار يتبعوا إلى مصلحة الكيمياء بمدينة الروبيكي، على أن يكون المعمل الأول لإجراء اختبارات الجلود، والمواد الكيمائية، والمعمل الثاني لاختبارات البيئة، أما المعمل الثالث لاختبارات المياه داخل محطة معالجة المياه داخل مدينة الروبيكي.

وأشار “قابيل” في نهاية زيارته حول أعمال الهدم بمنطقة مجرى العيون، حيث أنه قد تم الإنتهاء من هدم وإزالة جميع المدابغ التي قد تم نقلها إلى مدينة الروبيكي، وما يقرب من 70% من أصحاب المدابغ الذين فضلوا الحصول على تعويضات مالية، وفي الوقت الحالي يجري استكمال أعمال الهدم والإزالة لباقي المنشآت الموجودة.

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