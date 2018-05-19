تعرف على تفاصيل «سكن مصر» في المنصورة الجديدة

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تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم السبت ، ومسؤولو « الإسكان » ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عينات تشطيب الجزء الأول ، من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة ، وعينات تشطيب الوحدات السكنية ، في مشروع « سكن مصر » ، إضافة إلى تفقد أعمال المرافق والبنية الأساسية في المدينة ، ومشروعات مختلفة ، تنفذ ضمن المرحلة الأولى في المدينة .

وخلال الزيارة ، قال المهندس مصطفى مدبولي : « انتهينا من عينة من الكورنيش ، كجزء من المرحلة الأولى ، وذلك بطول 800 متر ، شاملة ( الحوائط الساندة ، الدرج والسلالم ، الممشى ، حارة الجري ، ممر الدراجات. الكافيتريا ، البرجولات ، وأعمال الكهرباء ) » .

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وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : « جار تنفيذ 4704 وحدات سكنية ، في مشروع ( سكن مصر ) ، وبلغت نسبة التنفيذ 52% ، وجار تشطيب 1632 وحدة ، وجار أيضا تنفيذ 11232 وحدة سكنية ، في مشروع ( دار مصر ) للإسكان المتوسط » .

وأكد المهندس مصطفى مدبولي : « بدأنا أعمال الحفر والإحلال لـ40 فيلا ، إضافة إلى أعمال الخرسانة العادية ، لفيلتين منفصلتين ، وذلك من بإجمالي 1197 فيلا ، من المقرر تنفيذها في المدينة » .

وتحدث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن ملاحظات على تشطيب الواجهات ، في مشروع « سكن مصر » ، كما طالب المكتب الاستشاري مصمم المشروعر، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بتعديلها ، وخاصة في الألوان .

ولفت المهندس مصطفى مدبولي ، إلى أن « مدينة المنصورة الجديدة ، سوف تخدم منطقة الدلتا بالكامل ، حيث إنها منطقة كثيفة السكان ، والمدينة بها كورنيش ممتد لمسافة نحو 15 كيلو مترا ، ولن يقل عن كورنيش العلمين الجديدة ، ومنطقة صناعية لوجيستية جنوب المدينة ، تسهم في توفير فرص عمل ، ومناطق ترفيهية ، ومجموعة من الأبراج السكنية الشاطئية » .

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن العمل بدأ في المدينة قبل أشهر قليلة ، واليوم أصبح لدينا وحدات سكنية تم تشطيبها ، وجزء من الكورنيش تم تنفيذه ، إضافة إلى جامعة بدأ تنفيذها ، وأعمال طرق ومرافق واسعة ، وكل هذا تم ، بجهد العاملين في المشروع ، مؤكدا أن الوزارة سوف تعلن عن حجز الوحدات السكنية في المدينة ، خلال الأشهر القليلة المقبلة .

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، المهندس محمد رجب ، قال : « انتهينا من 50% من الفورمة الترابية للطرق الرئسية ، وجار اختبار مواسير التركيب ، وانتهينا من عمل الجسات ، للسور وكلية العلوم الطبية في جامعة المنصورة ، والتي تنفذ على مساحة 67 فدانا ، وأرسلت إلى امكتب الاستشاري » .