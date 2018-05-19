«المركزي» يثبت سعر الفائدة.. و«الدولار» يقترب من حاجز قياسي

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استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع ، أمام الجنيه المصري في سوق الصرف ، طوال الأسبوع الماضي ، وذلك بعد زيادة الطلب على الدولار من المستوردين ، حيث حقق الدولار مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي ، على حساب الجنيه ، بعد أن اقترب من حاجز 18 جنيها ، قبل نحو 9 أيام ، وحتى أول أمس الخميس .

خبراء الصرف توقعول أن يتجاوز سعر الدولار ، حاجز الـ 18 جنيها خلال أيام ، وذلك مع زيادة الطلب على الدولار ، الذي يشهد صحوة عالمية ، على خلاف قرار البنك المركزي المصري ، أول أمس الخميس ، بتثبيت سعر الفائدة .

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وفي بيان صحفي منه، أكد البنك المركزي المصري ، أن لجنة السياسة النقدية ، وافقت في اجتماعها أول أمس الخميس ، على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض ، لليلة واحدة دون تغيير ، وذلك عند مستوى 16.75% ، و17.75% على الترتيب .

البنك الأهلي المصري ، رفع هو الآخر سعر الدولار خلال أسبوع ، بنحو 11 قرشا ، حيث صعد في ختام تعاملات أول أمس الخميس ، إلى 17.77 جنيه للشراء ، و17.87 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.66 جنيه للشراء ، و17.76 جنيه للبيع ، قبل نحو 9 أيام .

وفيما يخص البنوك الحكومية ، فقد سجل بنك القاهرة أعلى ارتفاع في السوق ، بعد أن صعد سعر صرف الدولار بنحو 14 قرشا ، ليصل إلى 17.84 جنيه للشراء ، و17.94 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.70 جنيه للشراء ، و17.80 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر ، ارتفع سعر صرف الدولار ، بنحو 12 قرشا ، ليصل إلى 17.76 جنيه للشراء ، و17.86 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.64 جنيه للشراء ، و17.74 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة ، جاء بنك.« كريدي أجريكول » في المقدمة ، بأعلى ارتفاع ، حيث زاد سعر العملة الأمريكية ، بنحو 18 قرشا ، ليسجل 17.87 جنيه للشراء ، و17.97 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.69 جنيه للشراء ، و17.79 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار ، صعد في بنك البركة ، بنحو 17 قرشا ، ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء ، و17.97 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.70 جنيه للشراء ، و17.80 جنيه للبيع .

وبحسب متعاملين ، فإن سعر صرف الدولار ، ارتفع في بنكي « عودة » و « مصرف أبوظبي الإسلامي » ، بنحو 14 قرشا للشراء ، مسجلا 17.87 جنيه و16 قرشا للبيع ، مسجلا 17.97 جنيه ، في مقابل 17.73 جنيه للشراء ، و17.81 للبيع .

البنك المصري الخليجي ، رفع كذلك سعر صرف الدولار ، بنحو 12 قرشا للشراء ، مسجلا 17.86 جنيه ، وللبيع مسجلا 17.96 جنيه ، في مقابل 17.74 جنيه للشراء ، و17.82 جنيه للبيع .

أما بنك مصر إيران ،فقد ارتفع سعر صرف الدولار ، بنحو 13 قرشا ، مسجلا 17.83 جنيه للشراء ، و17.93 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.70 جنيه ، مقابل 17.80 جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف الدولار ، بنحو 15 قرشا ، في بنك « بلوم » ، مسجلا 17.85 جنيه للشراء ، و17.95 جنيه للبيع ، مقابل 17.70 جنيه ، مقابل 17.80 جنيه للبيع ، بينمت رفع بنك قناة السويس ، سعر صرف الدولار بنحو 11 قرشا للشراء ، مسجلا 17.84 جنيه ، و12 قرشا للبيع ، مسجلا 17.94 جنيه ، وذلك في مقابل 17.73 جنيه ، مقابل 17.82 جنيه للبيع .

سعر العملة الأمريكية ، ارتفع في البنك العربي الإفريقي ، بنحو 16 قرشا ، ليصل إلى 17.83 جنيه للشراء ، و17.93 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.67 جنيه للشراء ، و17.77 جنيه للبيع . بينما رفع البنك التجاري الدولي ، سعر الدولار بنحو 14 قرشا ، ليصل إلى 17.84 جنيه للشراء ، و17.94 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.70 جنيه للشراء ، و17.80 جنيه للبيع .

وفي بنك الإسكندرية ، قفز سعر الدولار ، بنحو 15 قرشا ، ليسجل 17.83جنيه للشراء ، و17.93 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 17.68جنيه للشراء ، و17.78جنيه للبيع .

وفيما يخص العملات الأجنبية الأخرى ، فقد ارتفع سعر صرف اليورو ، بمقدار قرش ، ليبلغ 20.92 جنيه للشراء ، و21.15 جنيه للبيع ، وذلك في مقابل 20.91 جنيه للشراء ، و21.09 جنيه للبيع ، بينما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني ، للشراء 23.94 جنيه ، وللبيع 24.24 جنيه ، وذلك في مقابل 23.91 جنيه للشراء ، و24.11 جنيه للبيع .

أما سعر صرف الريال السعودي ، فوصل إلى 4.73 جنيه للشراء ، و4.76 جنيه للبيع ، وذلك مقابل 4.70 جنيه للشراء ، و4.73 جنيه للبيع ، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي ، ليبلغ للشراء 4.83 جنيه ، وللبيع 4.86 جنيه ، وذلك في مقابل 4.80 جنيه للشراء ، و4.83 جنيه للبيع ، وفق بيانات البنك الأهلي .