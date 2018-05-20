«اليورو» يهبط.. و«الدولار» يقفز عالميا لأعلى مستوياته خلال 5 أشهر

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بدعم من ضعف اليورو ، وقلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا ، ارتفع سعر صرف الدولار ، لأعلى مستوى له خلال 5 أشهر ، أمام سلة من العملات الرئيسية ، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة « رويترز » للأنباء .

وللجلسة الخامسة على التوالي ، قفز مؤشر الدولار ، ليغلق الأسبوع على مكاسب ، قدرها 1.2% ، ويوسع مكاسبه منذ منتصف فبراير ، إلى 5% ، مع مراهنة المستثمرين ، على أنه سوف تكون هناك حاجة ، إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية ، بهدف السيطرة على التضخم .

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وبحسب « رويترز » ، سجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، في أطول سلسلة انخفاضات منذ العام 2015 ، بينما هبطت العملة الأوروبية ، بنحو 7 سنتات خلال 3 أسابيع ، وسط صعود حاد للدولار .

وفي أواخر جلسة اليوم ، سجلت التعاملات 1.1753 دولار ، وهو أدنى مستوى خلال 5 أشهر . وعلى مدار الأسبوع ، هبط اليورو بنحو 1.2% ، أمام الدولار ، بينما صعد مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية ، مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ، إلى 93.83 ، وهو أعلى مستوى له ، خلال 5 أشهر .

وأمس الجمعة ، سجل الدولار أعلى مستوى له ، خلال 4 أشهر ، أمام الين الياباني ، بدعم زيادة أخرى ، في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، تشير إلى آفاق إيجابية ، لأكبر اقتصاد في العالم .

محللون في « سيتي بنك » ، قالوا في مذكرة موجهة إلى العملاء ، إن صعود العملة الأمريكية لن يستمر طويلا ، مشيرين إلى عجز في الميزانية الأمريكية ، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى أكثر من تريليون دولار ، في العام 2019 .

وأكد المحللون ، أن ذلك قد يساهم في هبوط العجز ، بنسبة 5% في مؤشر الدولار ، على مدار 12 شهرا المقبلة ، وفقا لما ذكرته وكالة « رويترز » للأنباء .