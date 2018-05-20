تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة وطُرق الصرف

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صرح نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة (د/ محمد معيط)، بأن الوزارة قد قررت صرف الرواتب الخاصة بالعاملين في الدولة لشهر مايو من العام الجاري خلال الفترة من 25 إلى 28 من هذا الشهر الجاري.

وأكد معيط في تصريحاته لإحدى الصحف بأن قرار الوزارة سيستفيد منه نحو ستة ملايين موظف في الدولة، وأكد أن جميع الرواتب الخاصة بالعاملين في الدولة يتم صرفها بواسطة التحويلات والحسابات البنكية.

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وأشار معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أن آلية صرف المرتبات عن طريق الحسابات البنكية للموظفين بالدولة، أي عن طريق الأجهزة المصرفية، وذلك بعد الساعة الثانية عشر مساءًا، حيث يستطيع الموظف سحب راتبه عن طريق شبكة ماكينات الصرف الآلي آيه تي إم ATM والتي يبلغ عددها أكثر من عشرة آلاف ماكينة تغطي جميع محافظات الجمهورية، وأكد أن هذه الآلية التي يتم الصرف بها سيتم اتباعها في صرف رواتب شهر مايو الجاري، للموظفين بالدولة حيث سيوافق يوم 25 مايو القادم يوم الجمعة (إجازة أسبوعية)، فسيتم تحويلها للحسابات البنكية لموظفي الحكومة المصرية بعد الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل 24 مايو القادم، أي في الدقائق الأولى ليوم 25 مايو 2018.

وتابع محمد معيط مُصرحًا، بأن الرواتب الخاصة بالعاملين في الدولة أثناء هذه الفترة من كل شهر يأتي في إطار توجه الحكومة للتحويل إلى الأنظمة الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالًا بقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لعام 2017، والخاص بإنشاء المجلس القومي الخاص بالمدفوعات وقراري رئيس الوزراء رقم 123 لعام 2017، ورقم 2374 لعام 2017، وأشار إلى صرف المرتبات الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من يوم 25 إلى يوم 28 من كل شهر.

واصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 61 لعام 2018 والذي يختص بصرف مرتبات واجور العاملين في جهاز الدولة الإداري بما فيها المحول للبنوك الخاصة وأيضًا (صرف النفقة) عن هذه الشهور الأربعة (يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر) من عام 2018، حيث سيتم صرف المرتبات والأجور الخاصة بشهر يونيو يوم الأربعاء الموافق 13 من يونيو 2018، والمرتبات الخاصة بشهر سبتمبر يوم الخميس الموافق 20 من سبتمبر من نفس العام، وذلك بمناسبة اقتراب الانتهاء من السنة المالية لعام 2017 \ 2018 وقرب حلول مناسبات الدولة الرسمية.

وأكدت الوزارة سابقًا على جميع الوحدات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية وهيئات الخدمة العامة والاقتصادية وغيرها من جهات الحكومة والدولة على أهمية الالتزام بصرف مرتبات عاملي الدولة، وما في حكمها بداية من يوم 25 وحتى يوم 28 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف المتأخرات الواردة بعد التاريخ الموضع سابقًا في يوم 9 ويوم 10 فقط من الشهر الذي يليه، ويتم صرف ما يتقاضاه عالي الدولة بخلاف رواتبهم وما في حكمها إن وجدت في يوم 9 ويوم 10 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف المتأخرات الواردة بعد هذا التاريخ الموضح بمواعيد صرف الرواتب للعاملين وهي بداية من يوم خمسة وعشرين وحتى ثمانِ وعشرون فقط من كل شهر، باستثناء مما سبق الاستمارات الخاصة بصرف الأحكام القضائية الواجبة النفاذ وأي مبالغ يستحقها العامل عند انتهاء خدمته حال توافر احد الحالات الخاصة بانتهاء الخدمة والتي نص عليها القانون في مادة 69 من قانون الخدمة المدنية والذي تم إصداره بقانون رقم 81 لعام 2016، فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة المحاسبية.