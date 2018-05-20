توقعات عالمية بارتفاع معدلات التضخم في مصر.. تعرف على السبب

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توقعت الوكالة الاقتصادية « بلومبرج » ، في أحدث تقرير عنها ، ارتفاع معدلات التضخم في مصر ، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية ، لتطبيق قرار يهدف لخفض الدعم عن الوقود ومنتجات الطاقة ، ضمن البرنامج الذي تنفذه مصر ، بهدف إصلاح الاقتصاد ، ممذ قرارها في نوفمبر 2016 ، بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف .

وفي تقريرها الاقتصادي ، رأت « بلومبرج » ، أن الإجراءات سوف تقلص التقدم الذي حققه البنك المركزي ، في خفض التضخم السنوي ، الذي ارتفع إلى أكثر من 33% ، بعد قرار « المركزي » ، في العام 2016 ، بتعويم العملة .

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يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر ، انخفض إلى 12.9% ، في أبريل من العام 2018 ، وذلك في مقابل 32.9% ، خلال الشهر ذاته من العام الماضي ، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .