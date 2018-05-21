شركة القاهرة للكهرباء تعلن عن تشغيل محطة العاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس “محمد مختار” عن افتتاح “محطة كهرباء” القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة قبل الثلاثين من شهر يونيو القادم 2018.

وقد أكد محمد مختار أنه يجري في الوقت الراهن العمل على الانتهاء من تشغيل وتركيب جميع الوحدات التابعة إلى محطة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد أشار إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة بشكل كامل مع العمل على ربط جميع الوحدات البخارية والغازية على الشبكة القومية للكهرباء خلال أول شهر يونيو القادم، ليتم افتتاحه في منتصف شهر يونيو القادم لعام 2018.

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وقد أوضح أن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء سوف تقوم بتنفيذ اخر وحدتين بخاريتين في “محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة” في إطار التمهيد لربطهما على الشبكة القومية للكهرباء، بعد انتهاء شركة “سيمنس” العاملة في الدولة الألمانية من خلال ربط ثمانية وحدات غازية ووحدتين بخاريتين على “الشبكة القومية للكهرباء”.

وقد أكد قائلاً “أن محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم تشغيلها بشكل كامل في جميع وحداتها البخارية والغازية قبل الثلاثين من شهر يونيو القادم، وقد أوضح أنه قد تم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات الغازية، وربطها مع الشبكة القومية للكهرباء وسوف يتم خلال الوقت الراهن تجهيز اخر وحدتين بخاريتين ليصل إجمالي الوحدات البخارية بالمحطة الرابعة وحدات في مقابل ثمانية وحدات غازية قد تم الانتهاء من تنفيذها وكذلك ربطها على الشبكة القومية للكهرباء”.

قد أكد أنه قد تم إجراء اختبارات لجميع الوحدات الغازية والبخارية في محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وقد أشار أن الشركة قد قامت بتوقيع جميع عقود إقامة محطة كهرباء غرب القاهرة والتي من المنتظر أن يتم إجراء تجارب التشغيل خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2018، تمهيداً لربطها على “الشبكة القومية للكهرباء” بإجمالي طاقة منتجة تبلغ ثلاثمائة وستة وعشرين ميجاوات.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة “أيمن حمزة” قائلاً “إن قطاع الكهرباء قد نجح في إبرام تعاقد بقيمة تصل إلى ستة مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية”، إلى جانب قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات قد تم توزيعها على ثلاثة محطات عملاقة في المناطق التالية البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف وكل منها أربعة آلاف وثمانمائة ميجاوات والتي سوف يتم تنفيذها من قبل شركة سيمنس”.

كما سوف يتم التعاون مع الشركات المصرية مثل شركة السويدي، وشركة أوراسكوم، وقد تم إلى الوقت الراهن دخول تسعة آلاف وستمائة ألف ميجاوات من المحطات الثلاثة بنسبة إنجاز قد تجاوزت سبعة وتسعين في المئة، ومن المتوقع أن يتم استكمال دخول تلك المحطات الكهربائية بشكل كامل على شبكة الكهرباء المصرية.

وقد أضاف قائلاً ” أنه في أقل من ثلاثة سنوات قد تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من انهاء العمل بأكبر محطة توليد للطاقة الكهربائية في العالم بقدرة أربعة آلاف وثمانمائة ميجا وات في العاصمة الإدارية الجديدة”.

وقد أشار أن ذلك قد تم بالتعاون والاتفاق مع الحكومة المصرية على إقامة أكبر ثلاثة محطات للطاقة الكهربائية في البرلس وبني سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة تصل إلى أربعة عشر ألف وأربعمائة ميجاوات، والتي تعد أول المحطات الكهربائية من نوعها في الدولة المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط حيث أنها تعمل بنظام “التبريد الهوائي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المحطات الثلاثة التي توقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف والبرلس سوف تعتمد على أربعة وعشرين توربينة من شركة سيمنس الغازية التي تتسم بكفائتها العالية إلى جانب توفير اثنى عشر من التوربينات البخارية ونحو ستة وثلاثين مولد ومائتين وأربعة وأربعين مبادل حراري بالإضافة إلى ثلاثة محطات للمحولات التي تعمل بنظام الغاز.

وتقوم المحطات الكهربائية الثلاثة بتوفير ما يقارب من خمسة وأربعين مليون مواطن عند الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، وأنها سوف تمكن الدولة المصرية من توفير حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب التوفير في استهلاك “الوقود”.

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