المنافسة مشتعلة بين شركات الاتصالات برمضان وتكلفة الإعلان تصل إلى 25 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 أن موسم شهر رمضان الكريم يعد من أهم الفترات بالنسبة إلى شركات الاتصالات من أجل الدفع بحملاتها التسويقية والإعلانية التي قد أصبحت عادة بسبب الصرف بشكل كبير على الإعلانات الضخمة التي تضم عدد كبير من النجوم والمشاهير.

ويعد عام 2018 قد بداء بداية قوية جداَّ بسبب مشابهة الإعلانات بين شركة فودافون مصر وبين شركة أورانج بإعلانين قد جمعاً بين عدد ضخم من مشاهير الفن وبين نجوم كرة القدم، وقد انتظرت “شركة اتصالات” بداية الموسم الرمضاني من أجل إدراج حملاتها الإعلانية بعد يومين من بداية شهر رمضان الكريم، والذي تضمن أيضا عد من نجوم الغناء والفن.

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وتبعاً لمصادر مطلعة في أحد شركات المحمول في السوق المصري فقد أعلن أن ميزانية الإعلان التي تقدمها شركته خلال شهر رمضان الكريم تقدر بنصف ميزانية التسويق للعام الكامل في بعض الأوقات.

وأضاف أن متوسط تكلفة الحملة الإعلانية ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين مليون جنيه مصري، إلى جانب تكلفة إذاعة الإعلان عبر القنوات الفضائية المختلفة والعديدة.

وقد أضاف أن استحواذ شركات الاتصالات وحدا تقريبا على ربع إجمالي الإنفاق الإعلاني خلال شهر رمضان بشكل عام، قد ترتفع تلك النسبة خلال الشهر الكريم، حيث يعود ذلك بإيرادات تصل إلى ثلاثين في المئة خلال شهر رمضان الكريم.

ويجدر هنا الإشارة أن نسبة التفاعل مع الإعلانات الرمضانية يمكن بكل سهولة من خلال متابعة إعداد مشاهدة موقع “اليوتيوب”، لذلك تم الإشارة إلى المنافسة الكبيرة بين إعلان شركة أورانج وبين شركة فودافون مصر التي تعد من أكثر الإعلان مشاهدة بين إعلان اتصالات مصر وwe.

وبحسب عدد مشاهدات موقع يوتيوب جاء “إعلان شركة أورانج” خلال شهر رمضان للعام الجاري 2018 “جاري يا جاري” بعد أربعة أيام هو التصدر أعلى نسبة مشاهدات الخاصة بشركات المحمولة بعدد 7,450,482 مشاهدة حتى الوقت الراهن، يليه إعلان “شركة فوادفون مصر” بعدد مشاهدة 6,330,414 مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

أما شركة اتصالات مصر فقد انتظر لوقت قيل حيث اتخذت نفس المسار بجمع أكبر عدد من المشاهير والفنانين تجمعهم أغنية واحدة، وقد حقق الإعلان الذي قد تم إذاعته وبث في وقت متأخر خلال هذا العام على عدد مشاهدة عبر موقع يوتيوب على عدد مشاهدة يقدر بحوالي 753,384.

وقد قام شركة we بتقديم حملاتها التسويقية والإعلانية والتي تضمنت مشاركة عدد من نجوم الغناء والفن ولكن حملتها قد سجلت عدد مشاهدة على اليوتيوب بلغت 1,414,368 مشاهدة حيث يتركز الإعلان عن الباقات الاتصالات المختلفة وباقات الإنترنت.

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