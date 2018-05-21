تعرف على مواعيد عمل فروع فودافون مصر خلال شهر رمضان الكريم وتفاصيل عرض “كارت النجوم”

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يقدم موقع مصر 365 مواعيد عمل فروع فودافون خلال شهر رمضان الفضيل حيث أن العديد من مواعيد فترات العمل تختلف خلال شهر رمضان عن غيره من أيام العام.

وقد أعلنت شركة فودافون مصر أن مواعيد العمل في جميع فروعها ماعدا الفورع داخل المولات التجارية تبدأ من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة الحادية عشر مساءً ماعدا يوم الجمعة.

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وقد أشارت شركة فودافون أن يوم الجمعة يوم له مواعيد محددة خلال شهر رمضان الكريم حيث يبدأ في استقبال عملاء الشركة كل يوم الجمعة من تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتقوم شركة فودافون خلال شهر رمضان الكريم بإدراج حملة دعائية وتسويقية تتميز بالعديد من العروض لجميع عملائها خلال شهر رمضان الكريم وتسعى من خلال تلك العروض على إرضاء جميع عملائها.

وقد انفردت شركة فودافون خلال رمضان عام 2018 بتقديم كارت النجوم ، حيث أن الكارت حينما يقوم أحد من الفريق التابع للعميل بالشحن يستطيع أن يهدي مثل الشحنة لعدد من العملاء آخرين.

وقد أعلنت شركة فودافون أن الكارت فئة العشرة جنيهات أو أكثر سوف يعطي العميل عشرة شحنات واحدة للعميل وتسعة شحنات لأي شخص يختاره العميل، بالأضافة إلى أن كل شخص من فريق 010 كل ما تشحن رصيدك سوف يقوم بإهداء الشحنة إلى عملاء آخرين.

وقد أوضحت الشركة أن فريق 010 يمكن أن يجمع عشرة من من خلال الاختصار التالي “*10*2#”، وأضاف الشركة أنه كلما كثر عدد أشخاص الفريق زادت الشحنات الكارت.

ويمكن أن يتم الاستمتاع بكارت النجوم عن طريق شحن الرصيد مع تحديث العميل مع *10# علشان تستمتع بشحنتك الهدية، وابعت شحنات الكارت عن طريق الاختصار التالي “*10*رقم الموبايل#” مجاناً بدون خصم أي رسوم إضافية.

وأضافت شركة فودافون مصر أن العميل يستطيع التعرف على رصيده من خلال تطبيق Ana Vodafone، كما يستطيع العميل متابعة استهلاك الهدية المرسلة له عن طريق طارق النجومعن طريق اختصار *10*7# مجاناً، ولمتابعة باقي الشحنة يتم التحدث عن طريق الاختصار التالي *10*6# مجاناً.

وقد أوضحت شركة فودافون أن عرض كارت النجوم ساري على الشحنة ابتداء من قيمة العشرة جنيهات فأكثر، كما يمكن الاستمتاع بالهدية بعد الشحن مقابل رسوم اشتراك على أن تكون الهدية صالحة لمدة أربعة وعشرين ساعة.

وقد أوضحت الشركة أن عرض كارت النجوم لا يمكن أن يتم إرساله إلى نفس رقم فوادفون أكثر من مرة حيث أن كل عميل له الحق في استقبال هدية واحدة فقط من نفس الكارت الشحن.

وعرض كارت النجوم متاح إلى جميع عملاء شركة فوافون مصر وكنترول فليكس إلى جانب خطط أسعار الكنترول التابعة غلى الشركات، وهدايا العرض لجميع العملاء داخل الدولة المصرية فقط.

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