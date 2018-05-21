تعرف على مواعيد عمل مكاتب مصر للطيران خلال شهر رمضان

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تابع موقع مصر 365 تأكيد “الشركة الوطنية مصر للطيران” أنه سوف يتم الإبقاء على مواعيد عمل “مكاتب مبيعات الشركة” خلال فترة شهر رمضان الفضيل، وذلك في عدد من مكاتب البيع، على أن تكون هناك مكاتب سوف تعمل بنظام “فترتين” وهناك مكاتب سوف تعمل يومياً ماعدا يوم الجمعة إجازة في بعض المكاتب.

وقد أعلنت شركة مصر للطيران أن مواعيد عمل المكاتب سوف تبدأ من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، وأشارت الشركة أنه فيما عدا “مكتب مبيعات شركة مصر للطيران” الصالة الموسمية سوف تبدأ ساعات العمل من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً خلال شهر رمضان الكريم.

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وقد أضافت الشركة أن عدد من مكاتب التبيع التابعة لها في المحاظات والمدن ومنها المناطق التالية “الغردقة، ومحافظة الأقصر، ومحافظة شرم الشيخ” سوف تعمل بنظام”النوبتين”.

وقد أعلنت شركة مصر للطيران أن خدمات مركز الاتصالات والذي يعمل رقم “090070000” من أي تليفون أرض ومن خلال المحمول على رقم 1717، مستمرة طول مدة الأربعة والعشرين ساعة مع إمكانية الحجز أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وكل تلك الإجراءات في إطار حرص شركة مصر للطيران على التواصل مع عملائها والتواصل معهم على مدار الأربعة والعشرين ساعة خلال شهر رمضان الكريم.

يجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار شريف عزت قد أعلن أن مكاتب الشركة في جميع أنحاء الجمهورية من تمام التاسعة صباحاً وحتى تمام الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أضاف أن شركة مصر للطيران إجازة اسبوعية يوم الجمعة طول شهر رمضان ماعدا مكاتب الشركة في المناطق التالية “النزهة، وشارع عدلي، وطعلت حرب، ومصر الجديدة، ومحطة الرمل”.

وقد قامت شركة مصر للطيران بتوفير العديد من التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول ليستطيع العميل من خلالها سرعة وسهولة التواصل مع الشركة على مدار الأربع والعشرين ساعة بكل سهولة ويسر.

كما يعمل الموقع الإلكتروني التابع لشركة مصر للطيران على إتاحة الحجز لجميع العمل واختيار أفضل الأسعار إلى جانب عرض مجموعة من المعلومات الخاصة بالأمتعة وكذلك أنواعها، وكذلك تعرض على إرشادات ونصائح وتأشيرات السفر إلى جانب عرض مجموعة من المعلومات عن الشهادات الطبية اللازمة والمطلوبة.

ومن المقرر أن تعمل مكاتب شركة مصر للطيران داخل مبنى رقم ثلاثة ومبنى الرحلات الموسمية داخل مطار القاهرة خلال شهر رمضان الكريم على مدار الأربع والعشرين ساعة كما تعمل مكاتب الشركة داخل مبنى واحد، ومراكز الاتصال من تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويعمل مكتب شركة مصر للطيران في مرسى مطروح من تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعمل مكتب الشركة في شرم الشيخ حيث سوف يعمل على فترتين صباحية من تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً، أما الفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى تمام الساعة الحادية وعشر والنصف مساءً.

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