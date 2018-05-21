تعرف على مواعيد عمل فروع شركة زين السعودية خلال شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة زين السعودية عن مواعيد عمل الفروع الرئيسية للشركة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الكريم بما يعمل على تلبية احتياجات العملاء في أوقات تتناسب معهم خلال الشهر الكريم.

وقد أعلنت شركة زين السعودية أن فروعها في المناطق الجنوبية وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الغربية سوف يتم افتتاح الفروع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة عصراً، ومن تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

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وقد أكدت الشركة الشركة أن تلك المواعيد والتي تعمل تبعاً لنظام الفترتين سوف يتم التعامل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والذي سوف تكون في مواعيد عمل الشركة من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة والواحدة النصف صباحاً فقط “فترة واحدة فقط”.

وقد أضافت شركة زين عن افتتاح فروعها في المنطقة الشرقية من تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى تمام الساعة الواحدة صباحاً ماعدا فرع شركة زين القائم في مدينة الخبر والذي سوف يتم فيه العمل خلال فترة واحدة فقط من تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وحتى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وقد أعلنت شركة زين السعودية أن فروعها القائمة في المنطقة الشمالية ستعمل كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم بنظام الفترتين الفترة الأولى من تمام الساعة العاشرة صباحاً، وحتى تمام الساعة الخامسة مساءً، والفترة الثانية من الساعة العاشرة مساءً وحتى تمام الساعة الثانية صباحاً.

وقد أضافت الشركة أن فروعها القائمة في المنطقتين المركزيتين في “الحرمين الشريفين” سوف تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة طول أيام الأسبوع من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى “ضيوف الرحمن” المعتمرين خلال شهر رمضان.

قد أشارت شركة زين السعودية أن فروعها المتواجدة في جميع المطارات الدولية في المملكة العربية السعودية سوف تعمل أيضا على مدار الأربع والعشرين ساعة من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها خلال شهر رمضان.

ويجدر هنا الإشارة ان شركة الاتصالات المتنقلة زين السعودية هي شركة مساهمة وهي ثالث شركات الاتصالات التي تعمل على تقديم خدمات الهاتف المحمول في المملكة بهدف العمل على تشغيل نشاط الاتصالات المتنقلة في المملكة.

تقوم شركة زين السعودية بتقديم خدمات اتصالات الهاتف المحمول وخدمات الرسائل القصيرة والرئاسة المتعددة وخدمات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G وتعمل أيضا على تقديم خدمات الإنترنت السريع وتقديم خدمات البيانات ذات القيمة المضافة.

وقد حصلت شركة زين على تمديد رخصتها من أجل تقديم خدمات المحمول في المملكة العربية السعودية لمدة خمسة عشر عاماً قادماً بقيمة تصل إلى أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سنوياً في مقابل حصول الدولة على خمسة في المئة من صافي أرباح الشركة.

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