تعرف على مواعيد عمل فروع شركة زين الكويت خلال شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 أوقات عمل شركة زين الكويت خلال شهر رمضان الكريم في إطار سعى الشركات على تقديم خدماتها إلى العملاء في الأوقات التي تناسبهم خلال الشهر الكريم.

وقد أعلنت شركة زين الكويت أن فروعها في المطار واحد واثنين والقروانية، وفي مركز سلطان السالمية المنقف، حولي سوف تقوم تلك الفروع بالعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة طول أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.

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أما فروع الشركة في مركز تسوق الافنيوز في الكويت واحد واثنين، وفرع الشركة في برج الحمراء سوف يعمل كلا الفرعين بنظام الفترتين على مدار اليوم على أن تبدأ الفترة الأولى من تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، أما الفترة الثانية سوف تكون تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً ماعدا يوم الجمعة والسبت.

أما فرع شركة زين الكويت في منطقة الشويخ سوف يكون العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس فقط من كل أسبوع بنظام الفترة الواحدة من تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، ماعدا يوم الجمعة والسبت.

وقد أعلنت الشركة أن فرع الجهراء سوف يبدأ العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس على أن يكون الجمعة والسبت عطلة، على أن يعمل الفرع على فترتين الفترة الأولى من تمام العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، والفترة الثانية من تمام الساعة الثامن والنصف مساءً وحتى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأما فرع شركة زين الكويت في منطقة السالمية سوف يعمل من السبت إلى الخميس ماعدا الجمعة فهو عطلة رسمية على نظام فترتين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، ومن الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً.

أما فروع شركة زين في كلا من “مجمع مترو، وضاحية عبدالله السالم، واوتاد مول، وجمعية القصر، والمباركية” سوف يستمر العمل من السبت إلى الخميس من كل أسبوع ماعدا الجمعة بنظام فترتين الفترة الأولى من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، والفترة الثانية من تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادثة عشر مساءً.

أما الفروع سالفة الذكر سوف تعمل في يوم الجمعة من تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، أما فروع شركة زين الكويت في مجمع الوزارات، وسوق الأوراق المالية من الأحد إلى الخميس ماعدا يوم الجمعة والسبت فهما عطلة رسمية، ومن تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة الثانية ظهراً.

أما مواعيد عمل فروع الشركة في مجمع المهلب، والنصر مول، وجمعية صباح الناصر وجمعية أبو حليقة سوق تعمل تلك الفروع طول أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس بنظام الفترتين، الفترة الأولى من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، والفترة الثانية من 8 مساءً وحتى 12 ليلاً، ويوم الجمعة بنظام فترة واحدة من 8 مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

أما فرع الشركة في الجابرية وجليب الشيوخ سوف يعمل ممن السبت إلى الخميس من 10 صباحاً إلى 4 عصراً، ومن 8 مساءً وحتى 12 مساءً، ويوم الجمعة سوف تكون مواعيد العمل من 8 مساءً وحتى 1 صباحاً.

أما فرع الشركة في مجمع الفنار سوف يكون العمل من السبت إلى الخميس من 10 صباحاً إلى الثالثة عصراً، ومن 8:30 مساءً إلى الواحدة صباحاً، ماعدا يوم الجمعة، ومواعيد مجمع حياة (الشويخ الصناعية)، فمواعيد العمل من السبت إلى الخميس بنظام فترتين من 9 صباحاً إلى 3 عصراً، ومن 8:30 مساءً إلى 1 صباحاً، وفي يوم الجمعة من 8:30 مساءً إلى 12:30 صباحاً.

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