تعرف على مواعيد عمل مكتبة جرير في شهر رمضان الكريم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 مواعيد عمل مكتبة جرير خلال شهر رمضان الكريم، والتي يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض والشركة لها أغراض في تجارة التجزئة والجملة في الأدوات المدرسية والمكتبة وكذلك ألعاب الأطفال والوسائل التعليمية والأثاث المكتبي وكذلك الأدوات والأجهزة الهندسية وبرامج الحاسب الآلي.

كما تعمل أيضا مكتب جرير في شراء المباني التجارية والسكنية والأراضي من أجل إقامة المباني عليها بغرض التجارة والاستثمار لصالح الشركة، والشركة لها فروع في الكويت، وأبوظبي بالإمارات، وقطر.

Advertisements

أما بالنسبة إلى مواعيد عمل مكتبة جرير القائمة في الرياض في السعودية فهي تعمل على نظام فترتين الفترة الصباحية من تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة والربع مساءً إلى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

أما مواعيد عمل معارض مكتبة جرير القائمة في القصيم فهي تعمل على فترتين الفترة الصباحية من تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد عمل معارض مكتبة جرير القائمة في حائل فهي تعمل على فترتين الفترة الصباحية تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

وتبدأ مواعيد عمل مكتبة جرير في الشرقية فهي تعمل بنظام فترتين الفترة الصباحية تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة والربع مساءً إلى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وتبدأ فترات عمل فروع مكتبة جرير في الخبر وبالتحديد في مجمع الراشد والتي تعمل أيضا على نظام فترتين الفترة الصباحية تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة مساءً إلى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد عمل معارض مكتبة جرير القائمة في المنطقة الغربية والجنوبية فهي تعمل على فترتين الفترة الصباحية تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة عصراً، أما الفترة المسائية فهي تبدأ من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

وتبدأ مواعيد معارض مكتبة جرير القائمة في دولة قطر في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الخامسة عصراً، والفترة المسائية من تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

أما موعيد مكتبة جرير القائمة في أبوظبي الإماراتية خلال شهر رمضان سوف تبدأ الفترة الصباحية في تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً،وتبدأ الفترة المسائية من تمام الساعة الثامنة والنصف إلى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وتبدأ مواعيد معرض مكتبة جرير في الكويت خلال شهر رمضان خلال الفترة الصباحية من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الخامسة عصراً،وتبدأ الفترة المسائية من تمام الساعة التاسعة مساءً إلى تمام الساعة الواحدة صباحاً.

أقرا المزيد المنافسة مشتعلة بين شركات الاتصالات برمضان وتكلفة الإعلان تصل إلى 25 مليون جنيه