موعد عمل البنوك في رمضان كما حدده البنك المركزي

Advertisements

مواعيد عمل البنوك في رمضان، صرح البنك المركزي المصري، هذا اليوم عن موعد عمل البنوك التي تشغل القطاع المصرفي، فترة ، وأكد أن البنوك التي تشغل القطاع المصرفي سوف تبدأ عملها خلال الشهر الكريم، بخصوص المواطنين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث تنتهي في الواحدة والنصف ظهرا، وقال البنك المركزي أنه بخصوص الموظفين العاملين في البنك، سوف يبدأ عملهم في تمام الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الثانية ظهرا.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

ومن جهة أخرى أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موعد تداولها اليومي للسوق الرئيسي خلال الشهر الكريم لهذا العام 2018 وأيضا السوق الصغيرة والمتوسطة وأيضا بورصة النيل وتم تحديد التوقيت من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبينت البورصة المصرية أن توقيت تسجيل الأوامر بخصوص سوق الصفقات كبيرة الحجم، سوف تكون خلال شهر رمضان في تمام التاسعة والربع صباحا وتنتهي في التاسعة والنصف صباحا، على أن يتم تسجيل المقابلة من التاسعة والنصف صباحا الى الساعة العاشرة إلا الربع صباحا، وأكدت البورصة علي أن توقيت تقسيم الحسابات المجمعة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، إلى الثانية بعد الظهر، أما توقيت تداول الأوراق المالية المقيدة سوف يكون أيام الإثنين والأربعاء وحسب من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

Advertisements