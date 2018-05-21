تعرف على مواعيد عمل البريد السعودي خلال شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 إعلان مؤسسة البريد السعودي عن مواعيد عمل البريد السعودي خلال شهر رمضان الكريم، وقد أشارت مؤسسة البريد أن العمل خلال شهر رمضان سوف تكون خلال فترتين من العمل فترة صباحية وفترة مسائية.

وقد أوضح مؤسسة البريد السعودي أن الفترة الصباحية سوف تبدأ في تمام العاشرة صباحاً إلى الثالثة عصراً، وعلى أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة والنصف في منتصف الليل.

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وقد أضافت المؤسسة أنها سوف تعمل على تقديم كافة الخدمات البريدية إلى عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت المؤسسة أن الفترة المسائية في كلا من منطقة الرياض وعسير والشرقية ومنطقة جازان ونجران سوف تبدأ من تمام الساعة التاسعة مساءً إلى تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

أما فروع مؤسسة البريد السعودي في كلا من المدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك تبوك، وحائل، والقصيم، والباحة، والحدود الشمالية وكذلك منطقة الجوف سوف تبدأ الفترة المسائية من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويجدر هنا الإشارة أن المهندس محمد عبدالجبار المتحدث الرسمي في مؤسسة البريد السعودي قد أعلن أن مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية سوف تعمل خلال شهر رمضان الكريم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكامل طاقتا من أجل تقديم الخدمات البريدية إلى عملائها عبر الرقم الموحد للمؤسسة وهو “920005700”، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي يعد مؤسسة مسؤولة عن خدمات البريد الرسمي في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها خلال عام 1901م، وهي تعد من أقدم مؤسسات المملكة على الإطلاق.

وتعد مؤسسة البريد السعودي هو جهاز التنظيم الأكثر تطوراً في القطاع الحكومي خلال تلك الفترة حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي “خدمة واصل” وكذلك خدمات العنوان الدولي “واصل العالمي”.

كما تقوم المؤسسة على تقديم خدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية حيث يعد العنوان البريددي في المملكة من العناوين الأحدث على مستوى العالم، وقد تم إقامة مديرية الأعمال البريدية خلال عام 1354 هـ، وتقوم مصلحة البرق والبريد والهاتف قبل عام 1373 هـ بإدارة الأنشطة البريدية، ثم بعد ذلك انتقلت مهمام البريد إلى وزارة المواصلات تحت مسمى “وكالة وزارة المواصلات للشؤون السلكية واللاسلكية والبريدية”.

وانضم البريد السعودي إلى الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 1929م، ليتم صدور أو طابع بريدي في المملكة العربية السعودية خلال عام 1334هـ، وتعد السعودية هي ثاني دولة في العالم العربي تقوم بإصدار الطوابع البريدية التذكارية والعادية منذ عام 1390هـ.

وتقوم مؤسسة البريد السعودي بالتقديم العديد من الخدمات البريدية ومنهات خدمات البريد السريع وهي تختلف عن خدمات البريد العادية حيث أنها أكثر أمان وسرعة وخصوصية.

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