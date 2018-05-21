تعرف على مواعيد عمل «ويسترن يونيون» في رمضان

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يقدم موقع « مصر 365 » ، لقرائه ، مواعيد عمل ويسترن يونيون في رمضان ، وهي شركة معاملات مالية وخدمة اتصال ، مقرها الأساسي في شمال أمريكا ، بالولايات المتحدة الأمريكية ، في جرين وود فيلادج بولاية كولورادو ، ومقراتها الدولية للتسويق والتجارة ، في مونت فيليب نيو جيرسي .

الكثير من المتعاملين مع خدمة « ويسترن يونيون » ، يبحثون عن مواعيد عمل الخدمة المالية ، في شهر رمضان 1439 ، لكن ما لا يعرفه الكثير من المتعاملين ، مع خدمة « ويسترن يونيون » ، أن مواعيد العمل في فروع « ويسترن يونيون » ، تختلف باختلاف الوكيل الخاص بالخدمة المالية ، حيث إن خدمة « ويسترن يونيون » ، لها ثلاث وكلاء في مصر ، الأول هو IBAGMT لتحويل الأموال ، أما الوكيل الثاني ، فهو البنك العربي الإفريقي ، والوكيل الثالث هو ، بنك الإسكندرية .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، مواعيد عمل خدمة « ويسترن يونيون » ، داخل وكلائها الثلاثة في مصر .

أولا : مواعيد عمل « ويسترن يونيون » في وكيل IBAG ، لتحويل الأموال في رمضان ، كالتالي :

* العمل مستمر في فروع خدمة « ويسترن يونيون » المالية ، طوال الأسبوع ، لكن مواعيد العمل تختلف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، عن باقي الأيام ، من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع .

« فترة صباحية » : تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا ، حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا .

« فترة مسائية » : تبدأ من الساعة التاسعة مساء ، حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل .

أما يوم الجمعة ، فيبدأ العمل في فروع « ويسترن يونيون » ، من الساعة التاسعة مساء ، حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ، قبل منتصف الليل .

ويوم السبت ، تبدأ مواعيد العمل في فروع « ويسترن يونيون » ، من الساعة العاشرة صباحا ، حتى الساعة الرابعة عصرا .

وعلى العملاء الانتباه ، إلى أن مواعيد الفترة المسائية ، وأيام الجمعة ، لا تشمل جميع الفروع ، وعلى العميل قبل التوجه إلى الفرع ، الاتصال بخدمة عملاء « ويسترن يونيون » ، على الرقم 19190 ، قبل التوجه إلى الفرع .

وللمزيد من الاستفسار ، على العميل الاتصال على الرقم المختصر « 19190 » ، أو الرقم المجاني « 08008800088 » ، أو من خلال برنامج « واتس آب » ، وذلك على الرقم 01008861166 .

ثانيا : مواعيد عمل « ويسترن يونيون » في البنك العربي الإفريقي الدولي ، وهي كالتالي :

البنك العربي الإفريقي ، يعمل داخل جمهورية مصر العربية ، وخدمة « ويسترن يونيون » التي يقدمها البنك ، تخضع لما أعلنه البنك المركزي المصري ، بشأن مواعيد العمل في البنوك ، التي تعمل في القطاع المصرفي ، خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يبدأ العمل في فروع بنك « العربي الإفريقي » ، بالنسبة للعملاء ، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ، حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وبالنسبة للموظفين ، يبدأ العمل من التاسعة صباحا ، حتى الثانية ظهرا .

وللمزيد من الاستفسار ، يرجى من العملاء ، الاتصال على رقم خدمة عملاء « ويسترن يونيون البنك العربي الإفريقي » ، وهي « 19430 » ، من أي تليفون أرضي أو محمول .

ثالثا : مواعيد عمل « ويسترن يونيون » ، في رمضان 1439 ، في بنك الإسكندرية ، وهي كالتالي :

بنك الإسكندرية ، يعمل داخل جمهورية مصر العربية ، وخدمة « ويسترن يونيون » التي يقدمها البنك ، تخضع لما أعلنه البنك المركزي المصري ، بشأن مواعيد العمل في البنوك ، التي تعمل في القطاع المصرفي ، خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يبدأ العمل في فروع بنك « العربي الإفريقي » ، بالنسبة للعملاء ، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ، حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وبالنسبة للموظفين ، يبدأ العمل من التاسعة صباحا ، حتى الثانية ظهرا .