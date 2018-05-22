تعرف على مواعيد عمل المخابز وخطط التموين خلال شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل “غرفة عمليات رئيسية” في الوزارة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة أخرى فرعية في المديريات التابعة إلى حالة الأسواق والحالة التموينية والعمل على تلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع مباحث التموين، ووزارة الصحة والسكان والطب البيطري.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج العديد من الحملات المشتركة على الأسواق التجارية وكذلك المحلات للعمل على ضبط المخالفين خلال شهر رمضان الكريم، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الرئيسية داخل الأسواق التجارية المصرية.

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وقد قامت الوزارة بوضع خطة سوف يتم العمل بها خلال شهر رمضان الكريم، وجاء في تلك الخطة مواعيد عمل المخابز البلدية التي تقوم بتقديم الخبز المدعم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على أن تبدأ مواعيد العمل في تمام الساعة الثامنة مساءً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتهدف الوزارة من تلك المواعيد العمل على توفير الخبز المدعم خلال فترة السحور والإفطار، وقد قامت الوزارة بتحديد ساعات العمل لكل مخبز للخبز المدعم تبعاً لحصة الدقيق المدعم الخاصة بالمخبز.

وقد أعلنت الوزارة عن قيامها بأعمال التفتيش والمرور على جميع المخابز البلدية التي تقوم تقديم الخبز المدعم في جميع المخابز البلدية من أجل العمل على ضمان إنتاج الدقيق المدعم وتحويله إلى خبز وبيعه إلى المواطنين المستحقين للدعم بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البترول على توفير اسطونات البوتاجاز المنزلية والتجارية بكميات كبيرة حتى يحصل عليها المواطنين بكل يسر وسهولة، والتأكد من عدم بيع تلك الاسطوانات خلال السوق السوداء.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الشعبة العامة للمخابز “عبدالله غرب” قد أعلن أنه سوف يتم تعديل عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان ليبدأ عمل المخابز ابتداءً من تمام الساعة الثامنة صباحاً وإلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وقد أكد أن مواعيد عمل المخابز تتوقف على حصة المخبز من الدقيق المدعم، وأكد أنه سوف يتم التعاون فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دائم ومستمر من أجل العمل على توفير حصص الدقيق المدعم المخصص إلى المخابز البلدية، وأكد على أن وزير التموين والتجارة الداخلية حريص كل الحرص على التواصل مع أصحاب المخابز والعمل على إنتاج الخبز بشكل جيد ليقدم إلى المواطن المصري بشكل دائم ومستمر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان قد أعلن عن تكثيف حملات التفتيش خلال الفترة الصباحية والمسائية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظات وكذلك مباحث التموين خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أوضح أن الدكتور علي المصيلحي قد قدم اقتراح بزيادة حصة مجمع المخابز من “أجوال القمح” في عدد من محافظات الجمهورية والعمل على زيادة ماكينات الصرف لبطاقات الدعم الذكية لمجمع المخابز في الأماكن ذات التكدس أو المناطق التي بها مخابز مغلقة أو معطلة.

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