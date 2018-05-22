تعرف على مواعيد عمل فروع “أورانج” خلال شهر رمضان الكريم

Advertisements

ينشر موقع مصر 365 مواعيد عمل فروع اورانج خلال شهر رمضان الكريم حيث تسعى دائما شركات الاتصالات إلى تلبية احتياجات العملاء في جميع الأوقات بما يتناسب مع العملاء خلال الشهر الكريم.

وأعلنت شركة اورانج ان فروع الشركة في محافظة الجيزة سوف تكون مواعيد العمل ابتداء من تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءً ماعدا يوم الجمعة سوف تكون مواعيد العمل من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً إلى تمام الساعة العاشرة مساءً.

Advertisements

أما مواعيد فروع الشركة في الدقي وبالتحديد في ميدان أحمد ماهر شارع التحرير أمام دار الأوبرا سوف تكون مواعيد الفرع من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً ماعدا يوم الجمعة سوف تكون المواعيد من تمام الساعة العاشرة مساءاً إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً.

وسوف تكون مواعيد فرع اورانج في ميدان الساحة من تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً ماعدا يوم الجمعة سوف تكون المواعيد من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما مواعيد فرع اورانج في شارع الهرم سوف تكون المواعيد من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة السادسة مساءاً ماعدا الجمعة من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

أما مواعيد فروع شركة اورانج في موبينيل مول العرب القائم في ميدان جهينة سوف تكون المواعيد من الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وفرع كايرو فيستيفال سيتي بالقطامية سوف تكون المواعيد من تمام العاشرة صباحاً إلى الثانية عشر ليلاً.

أما فرع اورانج بفرع كارفور الإسكندرية سوف تكون المواعيد من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الثانية عشر ليلاً، أو فرع الشركة بكارفور المعادي سوف تكون من تمام العاشرة إلى الثانية عشر ماعدا الخميس والجمعة والسبت.

أما مواعيد فرع أورانج في فرع كارفور العبور خلال شهر رمضان الكريم سوف تبدأ من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً، أما فرع أورانج في سيتي ستارز سوف تكون المواعيد من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.

أما مواعيد فرع أورانج في دمياط سوف تكون من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً، وفرع هيليوبوليس سوف تكون من تمام الساعة الواحدة والنصف إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

أما مواعيد فرع الغردقة سوف تكون تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الحادية عشر، وفرع المعادي سوف تكون مواعيده من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاٍ إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

أما مواعيد فرع المنصورة من تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً، وفرع نايل سيتي من تمام الساعة الواحدة مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

أقرا المزيد تعرف على مواعيد عمل فروع فودافون مصر خلال شهر رمضان الكريم وتفاصيل عرض “كارت النجوم”