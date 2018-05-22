تعرف على مواعيد عمل فروع شركة اتصالات خلال شهر رمضان الكريم

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يقدم موقع مصر 365 مواعيد عمل فروع اتصالات خلال شهر رمضان الكريم حيث أن فروع شركة اتصالات في بنها يبدأ في استقبال العملاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد فرع شركة اتصالات في كارفور فرع الإسكندرية سوف تكون من يوم السبت إلى يوم الأربعاء أسبوعياً من تمام الساعة الحادية عشر صباحاً إلى تمام الساعة السابعة مساءاً.

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أما مواعيد فروع شركة اتصالات في طنطا فسوف تبدأ الفروع في استقبال العملاء من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً طول أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة سوف تبدأ الفروع في تقديم خدماتها في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة الحادية والنصف مساءاً.

أما فرع شركة اتصالات في شبرا الخمية سوف تبدأ في تقديم خدماتها إلى العملاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الحادية والنصف مساءاً، أما فرع اتصالات القائم في عين شمس سوف تبدأ ساعات العمل في تمام الساعة الواحدة النصف مساءاً إلى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً.

أما فرع شركة اتصالات القائم في شركة أسوان سوف يكون مواعيد العمل من تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً إلى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً، أما مواعيد فرع اتصالات بالزقازيق سوف يكون العمل فيها على فترتين فترة صباحية من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد عمل فرع اتصالات بالزقازيق يوم الجمعة سوف يبدأ في استقبال العملاء في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً إلى تمام الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من الثامنة والنصف إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد فرع زهرا المعادي سوف يعمل بنظام الفترتين الفترة الصباحية من تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً ومواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الرابعة عصراً.

وسوف تكون مواعيد عمل فروع اتصالات بطنطا على فترتين الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً.

أما بالنسبة إلى مواعيد فروع اتصالات بالتجمع الخامس سوف تبداء الفروع في استقبال العملاء على فترتين من الساعة العاشرة صباحاً إلى تمام الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً، ويوم الجمعة سوف تبدأ مواعيد العمل من تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف إلى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً.

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