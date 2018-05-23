بالفيديو البترول: مصر تعلن الاكتفاء الذاتي من الغاز في نهاية 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز حيث قال “إنه كلما زاد الانتاج المصري المحلي من الغاز الطبيعي والبترول كما قل سعر التكلفة”.

وأوضح أن حقل ظهر للغاز الطبيعي يعد قصة نجاح كبيرة في مجال الاكتشافات البترولية، وقد جاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية شارك فيها المتحدث باسم وزارة البترول في برنامج “علي مسؤوليتي” والذي يتم إذاعته من قبل الإعلامي الشهير أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية.

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وقد أشارت أن الخطة التي قد تم وضعها للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي تصل إلى 2,7 مليار مكعب من الغاز الطبيعي، وقد أكد قائلاً “ان نهاية العام الجاري 2018 سوف تتوقف الدولة المصرية عن استيراد الغاز الطبيعي لتعلن عن اكتفائها الذاتي من الغاز مع نهاية العام الحالي”.

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