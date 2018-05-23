يوم حزين للعملات الإلكترونية.. تراجعات بالجملة

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تراجعت العملات الإلكترونية بشكل حاد ، اليوم الأربعاء ، حيث هبطت « بيتكوين » لأدنى من 8 آلاف دولار ، بينما فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية ، نحو 30 مليار دولار خلال ساعات .

« بيتكوين » هبطت بنحو 4.2% إلى 7924.9 دولار ، وفقدت 300 دولار من قيمتها خلال ساعات ، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى 8221 دولار ، في وقت سابق من تعاملات اليوم الأربعاء .

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أما عملة « إيثريوم » ، فتراجعت هي الأخرى بنسبة 8.9% ، عند 629.5 دولار ، بينما انخفضت « الربيل » ، وسجلت 0.6249 دولار ، وذلك بنسبة هبوط 7.1% .

عملة « بيتكوين كاش » ، انخفضت أيضا بنحو 9% إلى 1075.6 دولار ، كما تراجعت « آي أو إس » ، عند 11.5 دولار ، وذلك بنسبة 10.7% .