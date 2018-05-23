بعد ارتفاعه أمام الجنيه.. حركة تنازلات ملحوظة عن الدولار

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شهدت حركة التنازلات عن الدولار ، اليوم الأربعاء ، نشاطا ملحوظا بين العملاء ، خاصة مع صعود العملة الأمريكية أمام الجنيه ، مؤخرا ، وذلك حسب ما قال مديرو فروع لبنوك عامة وخاصة ، في تصريحات صحفية عنهم اليوم الأربعاء .

وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، بنحو 26 قرشا منذ بداية مايو الحالي ، وحتى اليوم ، طبقا لمتوسط أسعار السوق ، في البنك المركزي المصري .

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مدير فرع أحد البنوك الخاصة ، سامح الطحاوي ، قال في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، إن حجم التنازل عن الدولار بين العملاء ، ارتفاع خلال الأسبوع الحالي ، مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا ، وهو الأمر الذي انعكس على العملاء ، بزيادة مكاسبهم من بيع الدولار ، لافتا إلى زيادة في المعروض اليومي من الدولار ، داخل فروع البنك ، وذلك في مقابل تراجع الطلب عليه .

رئيسا فرعين لبنكي « الأهلي » و « مصر » ، أكدا أن البنكين رصدا زيادة في حركة تنازلات العملاء عن الدولار ، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار ، وخوف العملاء من تراجعه مرة أخرى ، في الأيام المقبلة .

نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، يحيى أبو الفتوح ، قال في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، إن حجم تنازلات العملاء عن الدولار للبنك ، بلغ 26.5 مليار دولار ، وذلك خلال 17 شهرا ، من تحرير سعر الصرف .

حجم التنازلات عن الدولار لبنك مصر ، بلغ 13 مليار دولار ، وذلك منذ تحرير سعر الصرف ، وحتى نهاية أبريل الفائت ، بحسب تصريحات سابقة ، لنائب رئيس البنك الأهلي المصري ، عاكف المغربي .