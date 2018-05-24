بالتفاصيل.. 8 سلع وخدمات مرشحة لزيادة أسعارها في يونيو

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تستعد الحكومة المصرية ، مع بداية العام المالي المقبل ، الذي يبدأ في شهر يونيو المقبل ، لتطبيق إجراءات جديدة ، ضمن برنامجها الإصلاحي ، وتشمل رفع أسعار الكهرباء وتذاكر القطارات والوقود .

الحكومة بدأت إجراءاتها الإصلاحية مبكرا ، بعد تطبيق قرار رفع أسعار تذكرة المترو ، مطلع الشهر الحالي ، بعد ربط سعر التذكرة بعدد المحطات ، حيث يبلغ سعر التذكرة لـ9 محطات 3 جنيهات ، و16 محطة 5 جنيهات ، وأكثر من 16 محطة يكون سعر التذكرة 7 جنيهات .

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ومن المتوقع أن ترفع الحكومة ، أسعار 7 سلع في الفترة المقبلة ، في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد ، وهذه السلع كالتالي :

1. المواصلات :

يتوقع كثيرون ، انعكاس زيادة أسعار البنزين والسولار ، على أسعار المواصلات ونقل الركاب ، سواء داخليا أو بين المحافظات ، كما حدث في الزيادات السابقة .

2. البوتاجاز والغاز الطبيعي :

خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة ، تتضمن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل ، حيث ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز ، بنسبة 100% ، في 29 يونيو من العام الفائت 2017 ، ورفعت الحكومة أيضا ، أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي ، مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح .

3. الوقود :

يتوقع أن ترفع الحكومة ، مع بداية العام المالي الجديد ، أسعار المواد البترولية ، وعلى رأسها « السولار والبنزين » ، في إطار برنامج خفض الدعم عن الوقود .

الحكومة المصرية ، تخطط خلال العام المالي المقبل 2018 / 2019 ، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية ، وذلك بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه ، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ، مرتين ، منذ قرارها بتعويم الجنيه ، في نوفمبر من العام 2016 .

توقعات بعض المحللين ، تؤكد أن الحكومة قد تضطر إلى رفع أسعار الوقود مرتين وليست مرة واحدة ، خلال العام المالي المقبل 2018 / 2019 ، بغرض الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي ، بالتخلص من دعم الطاقة « عدا البوتاجاز » ، بنهاية يونيو 2019 .

4. الكهرباء :

تنفذ الحكومة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي م

منذ العام 2014 ، تنفذ الحكومة المصرية ، زيادة سنوية في أسعار الكهرباء ، مع بداية كل عام مالي ، ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة خطتها ، خلال العام 2018 .

وخفضت الحكومة خلال موازنة العام المالي الحالي ، دعم الكهرباء بنسبة 47% ، إلى نحو 16 مليار جنيه ، وذلك في موازنة العام المالي المقبل ، وتتوقع وزارة الكهرباء ، أن تكون نسبة الزيادة على فواتير الكهرباء ، بنسب تتراوح بين 30 وحتى 45% ، حسب الاستهلاك .

5. مياه الشرب والصرف الصحي :

ترفع الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي ، ضمن خطتها الإصلاحية ، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي ، إن الإصلاحات الاقتصادية ، سوف تطبق في القطاعات كافة ، « كهرباء ، مياه ، و صرف صحي » ، مؤكدا : « مفيش خيار تاني » .

6. نقل البضائع وخدمات الشحن :

تتأثر تكلفة نقل البضائع ، سواء الزراعية أو الصناعية أو غيرها ، برفع أسعار البنزين والسولار ، فضلا عن زيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة ، إلى جانب تأثر أسعار خدمات الشحن ، ونقل الأغراض من مكان إلى آخر ، بهذه الزيادة .

7. السجائر :

مع بداية العام المالي الجديد، ستكون

أسعار السجائر مرشحة للزيادة ، مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، الذي تشمل طرق تمويله ، فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر ، ويبدأ ذلك مع بداية العام المالي الجديد 2018 / 2019 .

8. تذاكر القطارات :

ترفع الحكومة أسعار تذاكر القطارات ، خلال الفترة المقبلة ، حيث قال الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات الشهر الماضي ، إن زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد ، لا تزال قائمة ، وأعلنت منذ 6 أشهر ، لكن الوزارة لم تحدد بعد موعد تطبيقها .