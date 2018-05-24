خبير اقتصادي: المنطقة الصناعية الروسية بمصر سوف تعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الخبير الاقتصادي الدكتور محسن الخضيري حيث أعلن قائلاً “أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعلاقات قوية من الناحية الاقتصادية مع عدد من الدول الأجنبية الكبرى، والتي يمكن أن يتم استغلال تلك العلاقات في تحقيق شراكة صناعية قوية في ظل توافر المواد الخام وكذلك الموادر البشرية التي ينقصا التدريب فقط”.

وقد شدد الخبير الاقتصادي على أهمية الاستفادة من اتفاقية إقامة “المنطقة الصناعية الروسية” في جمهورية مصر العربية من أجل استغلال التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة التي يتم استخدامها في العاصمة الروسية موسكو.

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وأوضح أن ضعف الإنتاج هو العائق أمام جمهورية مصر العربية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات من خلال فتح قنوات تصدير جديدة للعمل على زيادة معدلات التصدير المصرية بسبب ضعف الإنتاج المصري”.

وقد أشار الخبير الاقتصادي قائلاً “إن الحكومة المصرية مطالبة خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير قطاع الصناعة وتحقيق قيمة مضافة على المواد الخام داخل جمهورية مصر العربية قبل تصديرها من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك الاتفاقيات التجارية الدولية التي قد تم إبرامها من قبل المسؤولين في الدولة المصرية مع عدد من الدول الأجنبية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد أبرمت اتفاق مع الدولة الروسية من أجل إقامة منطقة صناعية روسية في الدولة المصرية وبالتحديد في منطقة محور قناة السويس.

وقد تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية من قبل ممثل الحكومة المصيرة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مع وزير التجارة والصناعة الروسي “دينيس مانتوروف”، وذلك على هامش فعاليات عقد اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر والتي قد تم عقدها في العاصمة موسكو.

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