مؤسسة النقد السعودي تصدر قرار تاريخياً اعتباراً من اليوم

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تابع موقع مصر 365 قرار هام قد تم نشره من قبل الصحيفة السعودية “الشرق الأوسط”، والتي أعلنت فيه عن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي اعتباراً من اليوم الموافق الخميس مع استمرار التعامل بالريال الورقي حتى يتم الانتهاء من تداوله تبعاً للخطة الزمنية المحددة لهذا الشأن.

وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “أنها قد أولت الإصدار السادس من العملة السعودية والذي قد تم سكنه خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتمام وعناية بالغة”، وقد أعلنت المؤسسة أنها قد قامت بسك عملات جديدة تبعاً لأفضل المعايير الفنية وكذلك المعايير التقنية التي تكفل لعملات الجديدة الرواج والقبول من قبل المتداولين في المملكة العربية السعودية.

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كما أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قد قامت بإصدار سبع فئات من العملة السعودية وهي كالتالي “الريال المعدني، ومضاعفاته من فئة هللة واحدة، وفئة خمس هللات، وعشرة هللاته، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة ريال وريالين”.

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