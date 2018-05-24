بنك مصر يبيع 100 مليون دولار من قرض “البترول” للبنوك المحلية

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تابع موقع مصر 365 إعلان نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي عن قيام البنك ببيع مائة مليون دولار أمريكي من التمويل الذي يرتبه لصالح “الهيئة العامة للبترول” إلى عدد ثماني بنوك داخل السوق المصري.

وقد أضاف خلال تصريحات صحيفة اليوم أن القرض تبلغ قيمته القرض قد بلغت حوالي خمسمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، وقد قام البنك بترتيبه بالإشتراك مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي من أجل سداد مستحخقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول.

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وقد أعلن رئيس بنك التنمية الصناعية “ماجد فهمي” أن مصرفه قد قرر المشاركة في حصة من القرض تتراوح ما بين خمسة وثلاثين إلى أربعين مليون دولار أمريكي المخصصة إلى الهيئة العامة للبترول والذي يقوم على ترتيبه “بنك مصر”.

وقد أشار قائلاً “أن بنك التنمية الصناعية يسعى خلال الفترة القادمة إلى التوسع في أنشطته الاقتصادية والمصرفية، وضخ التمويلات في قطاعي المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشاركة في التمويلات الكبرى بالسوق المصري في إطار خطة البنك التوسعية”.

وقد استطاع بنك التنمية الصناعية أن يحقق معدلات نمو تعد كبير خلال العام السابق 2017 في جميع أنشطته المصرفية ليرتفع إجمالي النشاط من 8,6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2016 إلى عشرين مليار جنيه مصري خلال نهاية العام السابق 2017 بمعدل نمو صافي قد سجل نسبة مئوية بلغت 132,5%.

وقد حقق البنك أرباح في نهاية العام السابق تصل إلى خمسمائة مليون جنيه مصري قد تم استخدامها في العمل على تخفيض الخسائر المرحلة من 1,3 مليار جنيه مصري إلى ثمانمائة مليون جنيه مصري، ويعتزم البنك أن يحقق مضاعفة ربحية خلال العام الجاري 2018 للعمل على سد فجوة الخسائر.

وقد أضاف ماجد فهمي أن بنك التنمية الصناعية قد طلب وديعة مساندة من قبل “البنك المركزي المصري” من أجل تدعيم مركز البنك المالي والتخلص من الخسائر المرلة عليه استعداداً للانطلاق وزيادة رأسمال البنك حتى تصل إلى 500 مليون جنيه مصري فقط، إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الوقت الراهن.

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