وزارة التخطيط تبحث مع الاتحاد الأوروبي برامج ومشروعات التعاون

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تابع موقع مصر 365 مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الموافق يوم الخميس ضمن الوفد المصري الحكومي من أجل المشاركة في المفاوضات مع “المفوضية الأوروبية” وكذلك “جهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي” في بروكسل بحسب البيان الصادر عن الوزارة اليوم.

وتبعا لبيان الوزارة قد قام الجانب المصري بمناقشة أولويات مشروع وكذلك برامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي للفترة ما بين عامي 2017 إلى عام 2020 في إطار الإعداد لمشروعات وبرامج اتفاقية المشاركة بين جمهورية مصر العربية وبين الاتحاد الأوروبي.

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وقد أعلن مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أحمد كمالي قائلاً “إن مشاركة الوزارة جاءت من أجل التأكيد من اتساق البرامج والمشروعات المقدمة ضمن الاتفاقية مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية المستدامية لرؤية جمهورية مصر العربية 2030”.

وأضاف أن عملية اختيار المشروعات قد اعتمدت على عرض الأولويات تبعاً للمعايير المحدة وتتفق مع رؤية عام 2030، وقد أشار إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالعمل على تقديم مجموعة من المعايير التي سوف يتم من خلالها اختيار المشروعات من قبل فريق التنسيق الوطني.

وقد أعلنت هالة السعيد في وقت سابق أن تلك المعايير قد تضمن إعطاء الأولوية للمشورعات التي يتم إقامتها في جميع المحافظات المصرية وخصوصاً المحافظات التي تعد أكثر احتياجاً تبعاً للمعايير التي تتمثل مع البطالة ومعدلات الفقر والخاصة أيضا في مجال التنمية البشرية.

وقد أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروعات الصحة وكذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة جاءت متصدرة أولويات الدولة المصرية من أجل العمل على تحقيق التنمية البشرية المرجوة.

ويجدر هنا الإشارة أن تلك المعايير التي قد تم وضعها من قبل الوزارة سوف يتم من خلالها اختيار برامج التعاون وكذلك المشروعات مع الاتحاد الأوروبي من الفترة فيما بين عام 2017 إلى عام 2020 تبعاً لتلك المشروعات على أن يتم تحديد الأولويات.

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