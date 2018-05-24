ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.. والتجار: هذا هو السبب الرئيسي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها التجار والباعة بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكة على الرغم من توافر كميات كبيرة من المعروض خلال شهر رمضان الكريم.

وقد سجل سعر كيلو البطاطس أربعة جنيهات إلى المستهلك المصري بدلاً من سعر اثنين جنيه فقط، فيما سجل سعر البصل أربعة جنيهات بدلاً من اثنين جنيه ونصف، وسجل سعر الليمون ثمانية عشر جنيهاً بدلاً من سعر اثنى عشر جنيه، وقد سجل سعر كلا من الخيار والكوسة ثمانية جنيهات بدلاً من خمسة جنيهات.

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فيما سجل سعر الفلفل الرومي عشرة جنيهات، وسجل سعر الثوم بدلاً ثمانية عشر جنيهاً بدلاً من ستة عشر جنيها، فيما ارتفعت أيضا أسعار الفواكه حيث سجل سعر كيلو المشمش فيما بين اثنى عشر وخمسة عشري جنيه للمستهلك.

فيما سجلت سعر الفراولة البلدي سعر عشرة جنيهات، فيما سجل سعر كيلو العنب “الاسبريو” ما بين سبعة جنيهات ونصف إلى عشرة جنيهات، وقد سجل سعر التفاح المصري ما بين ثمانية جنيهات إلى عشرة جنيهات مصر.

كما سجل سعر الخوج سعر ستة جنيهات ونصف، فيما سجل سعر كيلو البطيخ ثلاثة جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز خمسة جنيهات، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ أسعار الفواكه والخضروات في أسواق محافظة الجيزة والقاهرة بسبب الأقبال الشديد من قبل المواطنين على حركة البيع والشراء.

وقد أعلن محمد شرق المدير التنفيذي لسوق العبور عن استقرار أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الجملة إذا ما تم مقارنتها بأسعار أسواق التجزئة، وقد أرجع الزيادة في الأسعار بسبب الحلقات الوسطية والتي تؤدي إلى شعور المواطن المصري بغلاء أسعار الفواكه والخضروات.

وقد أكد على ضرورة تجميع المواطنين إلى احتياجاتهم من الفواكه والخضروات خلال شهر رمضان المبارك والحصول عليه من أسواق الجملة من أجل الشراء بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار التجزئة، ليتم توفير ما بين ثمانين إلى مائة في المئة من الأسعار مقارنة بأسعار التجزئة.

وقد أرجع التجار والبائعين الزيادة في أسعار الفواكه والخضروات خلال الفترة الراهنة، بسبب إقبال المواطنين على الشراء خلال شهر رمضان الكريم، وأكدوا أن الزيادة في الأسعار قد تراوحت فيما بين اثنين إلى ثلاثة جنيهات لكل الأصناف خلال شهر رمضان.

ويجدر هنا الإشارة أن جموع المواطنين يستهلكون كميات كبيرة من الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان الكريم، وقد توقع التجار والبائعين إن ترجع الأسعار إلى طبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان.

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