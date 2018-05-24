ارتفاع جديد في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية

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أظهرت تعاملات الذهب اليوم الخميس بالسوق المحلية ارتفاع بالأسعار، ووصلت قيمة الارتفاعات التي حققتها تعاملات اليوم إلى 2 جنيه، كفارق بين تعاملات اليوم والأمس، حيث وصل سعر الجرام الذهب من عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيه، بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 اليوم نحو 554 جنيه، وهناك عيار 14 والذي سجل سعر الجرام منه اليوم 431 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الجرام من عيار 24، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 739 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 5176 جنيه، أما فيما يخص السعر العالمي لأوقية الذهب خلال تعاملات اليوم، فقد سجل نحو 1296 دولار.

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الجدير بالذكر أن الإقبال على الذهب قد ازداد خلال الفترة الأخيرة باعتباره ملاذ آمن للمدخرين، وجاء هذا خاصة بعد القرار الأخير الذي أطلقته الولايات المتحدة بخصوص واردات السيارات والشاحنات، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق الأمن القومي، ما يعني رسوم إضافية جديدة بجانب تلك التي تم فرضها على الألومنيوم والصلب مارس الماضي.

هذا وبعد أن فشل رفع أسعار الفائدة في تركيا في وقف المشكلات التي تعرضت لها مؤخرا، انخفضت قيمة الليرة بنحو 2%، وأصبحت تركيا محل بؤرة الاهتمام.

هذا ويذكر أن الذهب يعتبر الوجهة الآمنة للاستثمار، خاصة في الأوقات الضبابية على الصعيدين المالي والسياسي.

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