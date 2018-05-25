الاستثمار تطلق خدمة التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركات.. تعرف عليها

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لأول مرة في جمهورية مصر العربية بتقديم خدمة “التوقيع الإلكتروني” من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في القطاع العام.

وتأتي تلك الخطوة في ظل العمل على تسهيل المعاملات الخاصة بجميع الأعمال بين القطاع الخاص والكيانات الحكومية المصرية، ويعد التوقيع الإلكتروني هي الوسيلة الآمنة والبسيطة إلى جانب توفيرها للوقت، ويتم من خلالها التوقيع بطريقة إلكترونية على الصور وكذلك الوثائق الرسمية والعقود، ليتم أنجاز جميع المعاملات في وقت قليل جداَّ لا يتجاوز الثواني.

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ومن أجل الحصول على التوقيع الإلكتروني يتم تقديم المستندات التالية “صورة من صحيفة السجل التجاري إلى المؤسسة أو الشركة، وصورة من بطاقة الرقم الضريبي، وصورة من الرخصة التجارية للشركة، وصورة من عقد الشركة والنظام القانوني، وخطاب موقع ومختوم من قبل الموارد البشرية”.

ويمكن أن تم تأسيس الشركات في مركز خدمات المستثمرين من خلال ثلاث خطوات فقط عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني الجديد، سواء كانت تلك الشركة للأموال، أو شركة للأفراد أو منشأة فردية أو شركة لشخص واحد.

خطوات تأسيس شركة عن طريق التوقيع الألكتروني

يجب اختيار الخدمة والحصول على رقم انتظار وسوف يقوم مركز خدمات المستثمرين بمراجعة تلك المستندات، ثانياً يجب أن يتوجه المحامي الخاص بتأسيس الشركة لإعداد عقد الشركة ودفع رسوم التأسيس نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان، ثالثاً يتم توقيع المستندات ويتم توثيق العقد عن طريق التوقيع الإلكتروني ويتم بعدها استلام مستندات الشركة.