خسائر فادحة تلحق بالعملات الرقمية خلال 3 أيام

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تابع موقع مصر 365 تسجيل العملات الإلكترونية تراجع كبير خلال تعاملاتها المالية خلال اليوم لتسجل خسائر بقيمة تصل إلى سبعين مليار دولار على مدار ثلاثة أيام متتالية مع استمرار هبوط العملة الإلكترونية الرقمية بيتكوين دون مستوى الثمانية آلف دولار أمريكي.

وفي تمام الساعة التاسعة وخمسة دقائق صباحاً اليوم بتوقيت جرينتش قد انخفضت “القيمة السوقية” لجميع العملات الإلكترونية الرقمية إلى مستوى 324,820 مليار دولار.

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وقد سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية الافتراضية والتي تسجل 392.093 مليار دولار أمريكي في ختام تعاملاتها المالية في يوم الأحد السابق مما يدل أن إجمالي قيمة الخسائر المالية قد تجاوز السبعين مليار دولار أمريكي على مدار الثلاثة أيام السابقة.

وقد منيت اليوم عملة البيتكوين بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية، وهي تعد العملة الإلكترونية الأكبر حيث سجلت النسبة المئوية لخسائرها ما يقارب من 5.7% مسجلة 7441.48 دولار أمريكي.

وقد أعلن المؤسس المشارك في صندوق فاند ستارت جلوبال، والمحلل توم لي “أنه يرى الهبوط الذي تشهده عملة البيتكوين يرجع إلى تقلبات الأسواق الرقمية المعتادة”، وقد أشار إلى أن قيمتها سوف تصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي خلال الأيام القليلة القادمة على حسب التصريحات التي نقلتها عنه شبكة “سي إن بي سي”.

كما انخفضت أيضا عملة “الإيثريوم” بنسبة مئوية أكبر من 7,7 في المئة لتهبط إلى 575,84 دولار أمريكي، في حين انخفضت عملة “الريبل” الإلكترونية بما يزيد عن 3.9% مسجلة 0.5983 دولار أمريكي.

كما سجلت العملات الرقمية في المركزين الرابع والخامس الأكثر هبوطاً من حيث القيمة السوقية هي عملة البيتكوين كاش والتي تراجعت بنسبة مئوية تصل إلى 7.3% مسجلة 984.60 دولار، كما انخفضت أيضا عملة “إيه أو إس” بنسبة مئوية 7.2% مسجلة 10.70 دولار أمريكي.

وفي الاتجاه المعاكس ارتفعت عملة سكاي كوين لتشهد ارتفاع كبير بنسبة تصل إلى 33.6% خلال تعاملات اليوم الموافق الخميس لتسجل 34.11 دولار، لتحتل المرتبة رقم واحد وخمسين من حيث القيمة السوقية لتسجل 306.990 مليون دولار أمريكي.

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