«العقارات» أفضل مجالات الاستثمار.. 12 مدينة مناسبة لبدء استثمارك (تعرف عليها)

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قرار البنك المركزي ، الخاص بتخفيض سعر الفائدة على الودائع ، أثار الكثير من ردود الأفعال الإيجابية ، التي أكدت تعافي الاقتصاد المصري ، خاصة مع بدء تحويل سياسة البنك المركزي المصري النقدية ، إلى سياسة توسعية ، بعد قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، وتوقعات بمزيد من الانخفاضات ، في أسعار الفائدة ، خلال العام 2018 .

وينتظر سوق الصرف ، وفرة سيولة كبيرة في السوق المصري ، تقدر بمئات المليارات من الجنيهات ، مع بدء البنوك صرف شهادات الودائع ، التي طرحت في نهاية العام 2016 ، فأين ستذهب هذه الأموال؟ . « السوق العقاري » ، يأتي في مقدمة قنوات الاستثمار ، المتوقع أن تستقبل الكثير من هذه الأموال .

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موقع « بروبرتي فايندر مصر » ، المتخصص في التسويق العقاري داخل السوق المصري ، فند الأسباب التي تجعل السوق العقاري ، هو الخيار الاستثماري الأمثل .

أول هذه الخيارات ، زيادة قيمة العقارات بشكل مطرد ، خاصة وأن الزيادة التي صاحبت الكثير من الخدمات والسلع ، لم يقابلها النسبة ذاتها على العقارات ، ما يجعل الاستثمار العقاري ، هو الخيار الأفضل ضد أي أزمة اقتصادية .

الخيار الثاني ، يتمثل في أن السوق العقاري ، يشهد حالة متنامية على العقارات ، مع الزيادة المستمرة في الطلب على الوحدات السكنية المعروفة ، وخاصة الشقق المعروضة للبيع أو للإيجار كل عام ، في مختلف المدن المصرية ، وذلك في ظل وجود نحو 900 ألف حالة زواج سنويا .

« بروبرتي فايندر » ، نصح المقبلين على الاستثمار العقاري ، بالتركيز على المناطق التي تضم مناطق خدمات ومراكز تعليمية ، مثل « التجمع الخامس ، مدينة 6 أكتوبر ، مدينة الشيخ زايد ، ومدينة الشروق » ، كما فضل التركيز على الاستثمار ، في المناطق السكنية الحديثة بشكل خاص ، مثل « العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة المستقبل ” ، حيث يتميزان بالهدوء ، والمساحات الخضراء ، والطرق المتسعة الممهدة .

الاستثمار قرب المناطق الصناعية « تفكير ذكي » ، مع تزايد الحاجة لتوفير وحدات سكنية للعاملين في المصانع ، ويجب أن يكون التعامل مع وكلاء عقاريين متخصصين ومحترفين ، مثل القائمة التي توفرها « بروبرتي فايندر » على الموقع ، ويفضل زيارة مكان الوحدة العقارية أو المشروع ، إذا كان قيد الإنشاء ، خاصة في مشروعات الكمبوندات السكنية الحديثة ، وذلك للتأكد من وجود المرافق ، ومساحة الشقة الحقيقية .

وبشأن الجوانب التعاقدية والقانونية ، فمن الضروري الاحتفاظ بنسخ العقد. لضمان حقوق المستثمر ، إضافة إلى التأكد من بنود التعاقد كافة ، خاصة مواعيد التسليم واشتراطاته ، وما يخص حقوق الملكية ، فضلا عن التأكد من المبلغ المدفوع ، والمتبقي ، وتواريخ السداد الواردة في العقد ، في حالة الدفع بالتقسيط .

ومن المهم لمن يدخل سوق الاستثمار العقاري ، التعرف على المناطق التي تناسب طبيعة عملهم ، وهي كالتالي :

1. القاهرة الجديدة :

تعد هذه المدينة ، واحدة من أكبر المدن السكنية الحديثة في القاهرة ، وتتمركز بها مراكز خدمية ‘تعليمية ومالية ، ما أدى الى ارتفاع الطلب عليها من قبل المستأجرين ، كما أنها تقع قرب مطار القاهرة الدولي ، وطريق العين السخنة .

– متوسط سعر المتر للشقق ، في المدن الجديدة ، يبلغ 9 آلاف و150 جنيها .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 17 ألفا و550 جنيها .

2. مدينة 6 أكتوبر :

تتميز هذه المدينة ، بأنها تضم أحياء سكنية متعددة المستويات المعيشية ، كما تضم أكبر منطقة صناعية في مصر ، والقرية الذكية ، فضلا عن منشآت تعليمية ومراكز خدمية مهمة ، لذلك يرتفع الطلب عليها ، من قبل المستأجرين من الطلاب والموظفين وغيرهم ، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي ، قرب مناطق وسط البلد ، وطريق إسكندرية الصحراوي ، ومطار 6 أكتوبر .

– متوسط سعر المتر للشقق للبيع ، في مدينة 6 أكتوبر ، يبلغ 5 آلاف و100 جنيه .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 12 ألفا و350 جنيها .

3. مدينة الشيخ زايد :

تتميز هذه المنطقة ، بهدوء تام ، إضافة الى قربها من المنطقة الصناعية ، ومنطقة الجامعات في مدينة 6 أكتوبر ، إضافة لانفرادها بمجموعة متنوعة من الكمباوندات السكنية الفاخرة ، التي تستقطب العديد من المستأجرين .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ نحو 8 آلاف و850 جنيها .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 15 ألفا و900 جنيه .

4. مدينة نصر :

تعد هذه المنطقة ، أكثر المناطق الحيوية في القاهرة ، لما تضمه من مراكز خدمية وتعليمية ، تلبي احتياجات الأفراد ، فضلا عن أنها قربها من جامعة عين شمس ، وارتباطها بالمدن السكنية الحديثة ، ومناطق وسط القاهرة ، عن طريق محاور وطرق رئيسية ، مثل « محور المشير طنطاوي ، طريق السويس ، الطريق الدائري ، وكوبري أكتوبر » .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ 5 آلاف و850 جنيها .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 10 آلاف و150 جنيها .

5. مصر الجديدة :

من أرقى الأحياء السكنية في القاهرة ، وأكثرها تطورا ، كما أنها أول من يستقبل الأفراد ، من كل حدب وصوب ، نظرا لوجود مطار القاهرة الدولي بها .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ 6 آلاف و800 جنيه .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 14 ألفا و950 جنيها .

6. المعادي :

الحياة في حي المعادي ، تشبه كثيرا أحياء أوروبا الراقية ، حيث تتميز بكثرة المساحات الخضراء ، كما يسكنها العديد من الأجانب ، نظرا لاحتوائها على مجموعة من القنصليات والسفارات الأجنبية ، لذلك فإن نسبة الإيجارات بها مرتفعة ، مقارنة بنظائرها من المناطق السكنية الأخرى .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ 6 آلاف و50 جنيها .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 14 ألف جنيه .

7. العبور :

مدينة لها مستقبل باهر ، حيث تنفرد بتقسيم عال من الكفاءة ، وتضم مناطق صناعية قرب المناطق السكنية ، ولذلك فهي تستقطب العديد من المستأجرين والعاملين في تلك المصانع . كما أنها تقع على بعد بضع كيلومترات من محافظة الشرقية ، والعاشر من رمضان ، وترتبط بجميع المناطق السكنية في مصر ، عن طريق كوبري الدائري .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ 4 آلاف و400 جنيه .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 9 آلاف و150 جنيها .

8. الشروق :

تضم العديد من المشروعات الضخمة ، في القطاع التعليمي ، مثل « الجامعة الفرنسية، أكاديمية الشروق ، الجامعة البريطانية ، الجامعة العربية المفتوحة ، والجامعة اللبنانية » ، ما أدى الى ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير ، من قبل المستأجرين ، وترتبط تلك المنطقة بالمناطق السكنية الأخرى ، عن طريق عدد من الطرق الرئيسية ، مثل « طريق السويس ، الطريق الدائري ، وطريق الإسماعيلية الصحراوي » .

– متوسط سعر المتر للشقق ، يبلغ 4 آلاف و600 جنيه .

– متوسط سعر المتر للفيلات ، يبلغ 11 ألفا و600 جنيه .

9. مناطق خارج القاهرة ، مثل « المنصورة ، بورسعيد ، الإسكندرية ، والساحل الشمالي » .

المناطق التالية ، مناسبة للباحثين عن استثمار طويل المدى ، وعن محفظة آمنة لأموالهم ، بدلا من البنوك ، وهي كالتالي :

1. العاصمة الإدارية الجديدة :

مشروع واعد ، أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا ، وتم تخطيطها لتكون مقرا لأماكن مهمة ، مثل « الوزارات ، البرلمان ، قصر الرئاسة ، والسفارات الأجنبية » ، كما تتضمن « مطار دولي ، متنزه رئيسي ، مركز مؤتمرات ، مدينة طبية ، حديقة مركزية ، مدينة رياضية ، مدينة ترفيهية ، ومدينة ذكية » .

وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة ، إلى خلق فرص عمل جديدة ، وفرص عديدة للإسكان ، والعمل على مختلف القضايا التي تواجهها الدولةر.

2. العلمين الجديدة :

أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي ، تضم العديد من المشروعات العالمية الضخمة ، في أفضل المدن السياحية بمصر ، وتشمل أبراج سكنية وسياحية ، تضاهي أبراج مدينة دبي ، فضلا عن مراكز تجارية عالمية .

مشروع تطوير مدينة العلمين الجديدة ، يهدف للتغلب على التكدس السكاني في مصر ، عن طريق خلق وجهة سكنية في الساحل الشمالي ، بدلا من جذبها للسياحة طوال العام .

3. المنصورة الجديدة :

أنشئت هذه المدينة ، بقرار جمهوري فب العام 2017 ، لإقامة مجتمع عمراني جديد ، ومخطط أن تستوعب المدينة الجديدة ، أكثر من مليون ونصف نسمة ، كما أنها تضم العديد من الخدمات الاستثنائية ، مثل « الجامعة الإقليمية ، المدينة الطبية، منطقة لوجستية وخدمية ، مراكز بحثية علمية، مجموعة شواطئ عامة ، ومناطق صناعات تكنولوجية » .