«المركزي الأوروبي» يحذر الدول المثقلة بالديون من سياساتها المالية

منذ 48 دقيقة أخبار الاقتصاد
«المركزي الأوروبي» يحذر الدول المثقلة بالديون من سياساتها المالية
البنك المركزي الأوروبي

تلقت الدول الأعضاء المثقلة بالديون ، في منطقة اليورو ، تحذيرا من البنك المركزي الأوروبي ، من انتهاج السياسة المالية التيسيرية ، التي قد تؤدي إلى تخارج المستثمرين من سوق السندات .

التحذير الصادر عن البنك المركزي الأوروبي ، يأتي عقب ساعات ، من إقرار تشكيل حكومة ائتلافية شعبوية في إيطاليا ، تعهدت بخفض الضرائب وزيادة النفقات .

وفي آخر تحديث لتقرير الاستقرار المالي ، الصادر يوم الخميس ، ذكر البنك المركزي الأوروبي ، أن تدهور النمو الاقتصادي أو تخفيف القواعد ، بشأن الموقف المالي في الدول ذات الديون المرتفعة ، قد يضر الآفاق المالية ، ونتيجة لذلك ، سوف تتأثر ثقة السوق سلبا ، تجاه بعض دول منطقة اليورو ، صاحبة السندات السيادية .

« المركزي الأوروبي » يخشى أيضا ، من زيادة الإنفاق الحكومي ، في بعض الدول الأعضاء بالمنطقة ، خاصة تلك التي تعاني من ديون سيادية مرتفعة ، ما قد يؤثر سلبا على الوضع المالي ، وبالتالي ثقة الأسواق .

وكان الرئيس الإيطالي ، سيرجو ماتاريلا ، وافق أول أمس الأربعاء ، لحركة « الخمس نجوم » ، وحزب الرابطة اليميني ، على تشكيل حكومة ، في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ، بقيادة جوسيبي كونتي .

البنك المركزي الأوروبي ، حدد قائمة بالدول الأكثر عرضة ، لخطر خرق قواعد الموازنة ، في الاتحاد الأوروبي ، وهي « بلجيكا ، فرنسا ، إيطاليا ، والبرتغال » . وأوضح أن الحكومات ، تعتمد بشكل عام ، على البيئة الاقتصادية ، التي لا تزال مواتية .

وفي بداية الأسبوع الحالي ، وصل العائد على السندات الحكومية في إيطاليا ، لآجل 10 سنوات ، إلى أعلى مستوى خلال 14 شهرا ، وذلك فضل المخاطر السياسية .