«المركزي الأوروبي» يحذر الدول المثقلة بالديون من سياساتها المالية

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تلقت الدول الأعضاء المثقلة بالديون ، في منطقة اليورو ، تحذيرا من البنك المركزي الأوروبي ، من انتهاج السياسة المالية التيسيرية ، التي قد تؤدي إلى تخارج المستثمرين من سوق السندات .

التحذير الصادر عن البنك المركزي الأوروبي ، يأتي عقب ساعات ، من إقرار تشكيل حكومة ائتلافية شعبوية في إيطاليا ، تعهدت بخفض الضرائب وزيادة النفقات .

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وفي آخر تحديث لتقرير الاستقرار المالي ، الصادر يوم الخميس ، ذكر البنك المركزي الأوروبي ، أن تدهور النمو الاقتصادي أو تخفيف القواعد ، بشأن الموقف المالي في الدول ذات الديون المرتفعة ، قد يضر الآفاق المالية ، ونتيجة لذلك ، سوف تتأثر ثقة السوق سلبا ، تجاه بعض دول منطقة اليورو ، صاحبة السندات السيادية .

« المركزي الأوروبي » يخشى أيضا ، من زيادة الإنفاق الحكومي ، في بعض الدول الأعضاء بالمنطقة ، خاصة تلك التي تعاني من ديون سيادية مرتفعة ، ما قد يؤثر سلبا على الوضع المالي ، وبالتالي ثقة الأسواق .

وكان الرئيس الإيطالي ، سيرجو ماتاريلا ، وافق أول أمس الأربعاء ، لحركة « الخمس نجوم » ، وحزب الرابطة اليميني ، على تشكيل حكومة ، في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ، بقيادة جوسيبي كونتي .

البنك المركزي الأوروبي ، حدد قائمة بالدول الأكثر عرضة ، لخطر خرق قواعد الموازنة ، في الاتحاد الأوروبي ، وهي « بلجيكا ، فرنسا ، إيطاليا ، والبرتغال » . وأوضح أن الحكومات ، تعتمد بشكل عام ، على البيئة الاقتصادية ، التي لا تزال مواتية .

وفي بداية الأسبوع الحالي ، وصل العائد على السندات الحكومية في إيطاليا ، لآجل 10 سنوات ، إلى أعلى مستوى خلال 14 شهرا ، وذلك فضل المخاطر السياسية .