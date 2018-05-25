ارتفاع جديد لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب اليوم الموافق الجمعة 25 مايو 2018، ارتفاعاً ملحوظاً ب حوالي 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد، مقارنةً بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، وهذا يأتي تزامناً مع ارتفاع أسعار المعادن على المستوى العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأكد “نادي نجيب” الذي يشغل منصب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الذهب عيار 21 قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 647 جنيهاً، حيث بلغ سعره الأسبوع الماضي 643 جنيهاً.

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وإليكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية:

جرام الذهب عيار 18 سجل 560 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 24 سجل 746 جنيهاً.

أما الجنيه الذهب سجل 5,224 جنيهاً.

وأشار “نجيب” معلقاً على سبب ارتفاع أسعار الذهب، والذي أكد أنه بسبب زيادة أسعار الذهب عالمياً، وارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية.

وجدير بالذكر سجل سعر الأوقية الأوقية 1305 دولار خلال تعاملات اليوم، بينما سجلت 1293 دولار خلال نهاية تعاملات الجمعة الماضية.

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